In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 25. Februar 2022.

Mitte: Auto fährt auf Bus auf - Verletzte

Auf der Leipziger Straße in Mitte hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall gegeben. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, fuhr ein Auto auf einen Bus auf. Eine Person sei schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden gebunden. Der Pkw wurde von der Fahrbahn weggebracht.

Prenzlauer Berg: Dachhaut löste sich - Höhenrettung im Einsatz

In der vergangenen Nacht war die Höhenrettung der Berliner Feuerwehr in Prenzlauer Berg (Pankow) im Einsatz. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, drohten an der Wörther Straße etwa 40 Quadratmeter Dachhaut eines Gebäudes abzustürzen. Diese war durch den starken Wind teilweise abgerissen worden. Die losen Teile wurden gesichert.

Prenzlauer Berg: Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft

Die entschärfte Bombe wird abtransportiert.

In Prenzlauer Berg (Pankow) ist eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft worden. Die Sperrungen würden nun schrittweise aufgehoben, sagte ein Sprecher der Polizei gegen 1 Uhr am Freitagmorgen. Für die Entschärfung war am Donnerstagabend ein Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern eingerichtet worden. Gemeldet sind in der Gegend etwa 9000 Menschen. Wie viele davon genau von dem Einsatz betroffen waren, stand nicht fest. Das Deutsche Rote Kreuz betreute nach eigenen Angaben etwa 500 Menschen im Velodrom, einer großen Veranstaltungshalle.

Auch der Bus-, Straßenbahn- und S-Bahnverkehr war am Abend wegen der Sperrungen gestört. Die Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten auf einem Gelände zwischen Sportanlagen und Anton-Saefkow-Park entdeckt worden.