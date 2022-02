1200 Cannabispflanzen entdeckt: Drei Verdächtige in Haft

Stendal. Die Polizei hat auf zwei illegalen Cannabisplantagen in Stendal und Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) rund 1200 Cannabispflanzen und 2,5 Kilogramm getrocknetes Marihuana sichergestellt. Gegen drei Verdächtige im Alter von 33, 39 und 65 Jahren wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Ihnen wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wiederholter unerlaubter Anbau vorgeworfen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers vollstreckten die Ermittler am Mittwoch Durchsuchungsbeschlüsse an vier Wohnadressen in Stendal, Gardelegen, Magdeburg und in Rathenow in Brandenburg. Die Plantage in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Gardelegen soll sich über mehrere Etagen erstreckt haben. Bei den drei Beschuldigten soll es sich den Angaben zufolge um einen Eigentümer und zwei Pfleger der Anlage handeln. Ein vierter Mann, laut Polizei ein weiterer Eigentümer im Alter von 37 Jahren, wurde wieder entlassen. Warum der Mann freikam, war zunächst nicht klar.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-273993/3