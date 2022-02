Ein Autofahrer ist in Berlin-Mitte an der britischen Botschaft in Poller gekracht. Es gab mehrere Verletzte - ein Radfahrer starb.

An britischer Botschaft Berlin-Mitte: Auto fährt in Poller - Radfahrer stirbt

Berlin. An der britischen Botschaft in Berlin-Mitte hat es am Donnerstagvormittag einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten gegeben - ein Radfahrer erlag am Nachmittag in einer Klinik seinen Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 27 Jahre alte Autofahrer einen „medizinischen Notfall“ erlitten haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Auch der Autofahrer und eine Objektschützerin sollen demnach schwer verletzt worden sein. Die Polizistin sei von umherfliegenden Autoteilen getroffen worden. Zwei Passanten sollen einen Schock erlitten haben.

Der Wagen erfasste den 57 Jahre alten Fahrradfahrer gegen 9.45 Uhr an der Ecke Wilhelmstraße/Unter den Linden, wie es hieß - nicht weit entfernt vom Brandenburger Tor. Demnach kamen der Wagen und der Radfahrer aus der Dorotheenstraße gefahren und wollten an dem Botschaftsgebäude nach links abbiegen, als es zu dem Notfall kam. Der Wagen erfasste den Radfahrer und fuhr dann gegen den fest verankerten Poller.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schwerer Unfall in Berlin-Mitte: Radfahrer musste reanimiert werden

Der Fahrradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Er erlag wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Der Autofahrer und die Polizistin wurden demnach mit Beinverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Für einen Zusammenhang mit dem russischen Angriff in der Ukraine gebe es keine Anhaltspunkte, hieß es weiter. Die Unfallstelle war eine Stunde lang gesperrt. Bilder vom Unfallort zeigten das stark beschädigte Auto. Die Poller an der Botschaft sollen terroristische Angriffe verhindern.

Die Feuerwehr hatte am Mittag auf Twitter von fünf Verletzten geschrieben: eine lebensgefährlich verletzte Person sowie zwei Schwer- und zwei Leichtverletzte. Die Deutsche Polizeigewerkschaft Berlin twitterte ebenfalls von mehreren Verletzten.

Weitere Polizeimeldungen aus Berlin: