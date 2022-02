BER: Wieder Polizeieinsatz nach Äußerung über Bombe am Airport

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 24. Februar 2022.

ARCHIV - 15.10.2021, Brandenburg, Schönefeld: Zahlreiche Fluggäste warten im Terminal 1 des Flughafens BER in einer Schlange auf die Sicherheitskontrolle. (Zu dpa "Ferienchaos am BER soll sich zu Weihnachten nicht wiederholen") Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Schönefeld: Schlechter Scherz führt zu Polizeieinsatz am BER

Ein 32-Jähriger hat am Mittwochmorgen bei einer Kontrolle am Flughafen BER in Schönefeld beim Abtasten seines Bauches behauptet, dass er Sprengstoff im Gürtel habe. Damit löste er einen Polizeieinsatz aus. Weder bei ihm noch in seinem Gepäck wurden gefährliche Gegenstände gefunden. Der Kosovare sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten entgegen. Außerdem schloss ihn der Flugkapitän von der Beförderung aus.

Vergangenen Mittwoch hatte ein 34-Jähriger gesagt, er habe eine Bombe bei sich. Der Mann erhielt ebenfalls eine Anzeige und wurde von seinem Flug nach Barcelona ausgeschlossen.

Prenzlauer Berg: Kniprodestraße nach Bombenfund gesperrt

Nach einem Bombenfund musste die Kniprodestraße in Prenzlauer Berg am Donnerstagnachmittag gesperrt werden, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Aktuell sei die Straße zwischen Danziger und Storkower Straße gesperrt - auch für Fußgänger und Radfahrer. Mehr zu dem Fund und der Entschärfung der 500-Kilogramm-Weltkriegsbombe lesen Sie hier.

Spandau: 67-Jährige nach Streit unter Mietern tot aufgefunden

In Spandau ist am Mittwoch eine 67-Jährige tot aufgefunden worden. Nach den bisherigen Ermittlungen gerieten gegen 14.20 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Golmer Straße eine Mieterin und ein Mieter aus bislang noch unbekannten Gründen in einen Streit, meldet die Polizei Berlin. Dabei soll der 51-Jährige auf seine 67 Jahre alte Nachbarin eingeschlagen haben. Polizisten fanden die 67-Jährige tot in ihrer Wohnung auf und nahmen den 51-Jährigen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Pankow: Serieneinbrecher geschnappt

Die Kriminalpolizei hat am Mittwochmorgen einen mit Haftbefehl gesuchten 38 Jahre alten mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Die Fahnder kamen dem Mann bei Ermittlungen zu serienmäßigen Geschäftseinbrüchen in Büros sozialer Einrichtungen auf die Spur. Die konzentrierten sich im Bereich des Polizeiabschnitts 13 in Pankow. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde in der Wohnung eines 37-jährigen Mannes festgenommen, der ebenfalls als Tatverdächtiger gilt. In der Wohnung fanden sich diverse Beweismittel. Einige stammten aus konkreten Straftaten.

A11: Lkw kippt nach Unfall mit Ladung um - Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw-Unfall auf der Autobahn 11 Richtung Prenzlau mit einem Schwerverletzten hat am Donnerstag zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Nach Polizeiangaben kollidierte der Lastwagen aus noch unbekannter Ursache mit der

Mittelschutzplanke und kippte anschließend um. Der 44-jährige Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ladung des Lkw - Betonrecycling - ergoss sich über Teile der Fahrbahn, wie die Polizei weiter mitteilte.

Wegen der Bergungs-und Aufräumarbeiten mussten beide Richtungsfahrbahnen gesperrt werden. Der Verkehr wurde an den Anschlussstellen Wandlitz in nördliche Richtung und Finow in Richtung Berlin abgeleitet. Auf den Umleitungsstrecken kam es laut Polizei zu erheblichem Stau.

Lichtenberg: Auto brennt auf Werkstattgelände

In der Nacht auf Donnerstag brannten in der Josef-Orlopp-Straße in Lichtenberg auf dem Gelände einer Werkstatt ein Auto sowie gestapelte Felgen und Reifen. Die Flammen beschädigten auch ein in der Nähe stehendes Fahrzeug sowie den Dachstuhl der Werkstatt. Verletzt wurde niemand.

Grünau: Radfahrerin kracht in Auto - schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Grünau (Treptow-Köpenick) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr ein 44 Jahre alter Autofahrer gegen 13.35 Uhr mit seinem Auto von einem Tankstellengelände in der Straße am Adlergestell.Nachdem er in der Ausfahrt auf dem Radweg zum Stehen gekommen sein soll, fuhr eine Radfahrerin gegen das Heck. Durch den Zusammenstoß erlitt die 52-Jährige eine schwere Verletzung am Kopf und an der Schulter. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 (Ost) hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

Britz: Autofahrerin erfasst beim Linksabbiegen Motorradfahrer

Ein Motorradfahrer ist am Mittwoch in Britz (Neukölln) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erfasste eine 32 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen von der Parchimer Allee auf die Paster-Behrens-Straße den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 55-Jährige erlitt bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ermittlungen ergaben, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die Ermittlungen.

Mitte: Auto fährt an der britischen Botschaft gegen Poller

Foto: Ulrich Kraetzer

Ein Autofahrer fuhr gegen die Poller an der britischen Botschaft. Foto: Ulrich Kraetzer

Blick auf die Unfallstelle Foto: Ulrich Kraetzer

Ein Radfahrer soll von dem Auto erfasst worden sein. Foto: Ulrich Kraetzer

Foto: Ulrich Kraetzer



Einsatzkräfte der Polizei und Sanitäter kümmern sich an der Kreuzung Unter den Linden/Wilhelmstraße um eine Verletzte. Foto: dpa

Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Foto: Ulrich Kraetzer



In Mitte an der Wilhelmstraße / Unter den Linden hat es am Donnerstagvormittag einen schweren Unfall mit einem Toten und mehreren Verletzten gegeben. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost mitteilte, fuhr ein Autofahrer gegen die Poller an der britischen Botschaft. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Reinickendorf: Trickbetrügerin gibt sich als Staatsanwältin aus - Festnahme

Eine 40 Jahre alte mutmaßliche Trickbetrügerin wurde am Mittwoch in Tegel festgenommen. Sie hatte einer 75 Jahre alten Seniorin am Telefon erzählt, dass sie Staatsanwältin sei und dass die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Sie säße im Gefängnis und könne nur durch eine Kaution wieder frei gelassen werden. Die Seniorin hob in einer Bank in der Berliner Straße einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag ab. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter alarmierte die Polizei, da ihm die gewünschte Abhebung der sehr hohen Summe fragwürdig erschien. Zivilfahnder begleiteten verdeckt die Seniorin zur Geldübergabe. Dabei wurde die 40-Jährige festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Fahnder weiteres Beweismaterial. Die Festgenommene wurde erkennungsdienstlich behandelt und muss sich nun wegen Trickbetruges verantworten.

Hellersdorf: Mutmaßliche Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Die Polizei beim Wohnungsbrand in Hellersdorf.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht zu Donnerstag wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei gegen 23 Uhr in die Klingenthaler Straße nach Hellersdorf gerufen. Ersten Informationen zufolge hatten Unbekannte in einem Wohnhaus Feuer gelegt. Nach Angaben der Polizei brannten Zeitungshaufen vor einer Wohnungstür im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen und somit ein Übergreifen auf die Wohnung verhindern. Es entstand hoher Sachschaden. Nach ersten Informationen wurde bei diesem Brand niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.

Lichtenberg: Brand auf Firmengelände

Kurz vor 2 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr zur Josef-Orlopp-Straße nach Lichtenberg gerufen. Auf einem Firmengelände kam es zu einem Feuer. Es konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.

Eberswalde: Streit um reservierten Sitzplatz im Zug eskaliert

Am Mittwochnachmittag schloss eine Zugbegleiterin einen Reisenden am Bahnhof in Eberswalde von der Weiterfahrt aus. Er hatte sich zuvor in einem ICE in Richtung Binz geweigert, einen reservierten Sitzplatz freizugeben. Dabei beschimpfte und beleidigte er die Platzkarten-Inhaberin.Das Zugpersonal und ein mitreisender Bundespolizist schritten ein. In Eberswalde musste er zur Feststellung seiner Identität mit auf die Dienststelle der Polizei. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und Beleidigung.

Stendal: 1200 Cannabispflanzen entdeckt - Drei Verdächtige in Haft

Die Polizei hat auf zwei illegalen Cannabisplantagen in Stendal und Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) rund 1200 Cannabispflanzen und 2,5 Kilogramm getrocknetes Marihuana sichergestellt. Gegen drei Verdächtige im Alter von 33, 39 und 65 Jahren wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Ihnen wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und wiederholter unerlaubter Anbau vorgeworfen.

Nach Angaben eines Polizeisprechers vollstreckten die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse an vier Wohnadressen in Stendal, Gardelegen, Magdeburg und in Rathenow in Brandenburg. Die Plantage in einem leerstehenden Einfamilienhaus in Gardelegen soll sich über mehrere Etagen erstreckt haben. Bei den drei Beschuldigten soll es sich den Angaben zufolge um einen Eigentümer und zwei Pfleger der Anlage handeln. Ein vierter Mann, laut Polizei ein weiterer Eigentümer im Alter von 37 Jahren, wurde wieder entlassen. Warum der Mann freikam, war zunächst nicht klar.

