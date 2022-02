Berlin. In Berlin-Spandau ist am Mittwoch eine 67-Jährige tot aufgefunden worden - die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Ein 51-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Weitere Details waren noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220224-99-262981/2

