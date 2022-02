Rigaer Straße: Feuerwehreinsatz an einer Kirche

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 23. Februar 2022.

Friedrichshain: Dach einer Kirche an der Rigaer Straße brannte

Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einem Einsatz nach Friedrichshain ausgerückt. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, brannte es im Dach einer Kirche an der Rigaer Straße. "Wir konnten den Brand in ca. 35m Höhe schnell löschen", hieß es. Jedoch sei der Aufstieg über eine Wendeltreppe schwierig gewesen. Geräte hätten teilweise mit Leinen hochgezogen werden müssen. Es wurden keine Personen verletzt. 34 Kräfte waren im Einsatz.

#Brand in #Friedrichshain in der #Rigaer_Str im #Dach einer #Kirche.

Wir konnten den Brand in ca 35m Höhe schnell löschen. Schwieriger Aufstieg über eine Wendeltreppe. Geräte wurden teilweise mit Leinen hochgezogen. #DLK eingesetzt. Keiner verletzt. Tätig waren 34 Kräfte.#EstuK pic.twitter.com/WjJIbABF2v — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 23, 2022

Finowfurt: Flucht vor Polizei endet mit Frontalzusammenstoß - drei Verletzte

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann in Finowfurt (Landkreis Barnim) mit seinem Wagen frontal gegen einen Streifenwagen gefahren. Die Fahrerin des Polizeiwagens wurde bei dem Zusammenstoß am frühen Mittwochmorgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihr Beifahrer und der Fahrer des Fluchtwagens erlitten demnach leichte Verletzungen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben der Polizei war der 34 Jahre alte Verdächtige einer Kontrolle in Zehdenick (Landkreis Oberhavel) davongefahren. Auf einer Landstraße prallte er mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke, setzte seine Fahrt aber fort. Der Verdächtige hat laut Polizei keinen gültigen Führerschein und ist bereits einschlägig wegen Verkehrsdelikten bekannt. Ein Drogenschnelltest ließ den Verdacht aufkommen, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm sei Blut abgenommen worden, hieß es.

Kreuzberg: 19-Jähriger will gefälschte Impfausweise verkaufen - Festnahme

Ein Mann, der gefälschte Impfausweise verkaufen wollte, ist am Dienstag in Kreuzberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kamen Beamte dem vorerst Unbekannten auf die Spur, weil dieser über einen Messenger-Dienst gefälschte Impfausweise und Zertifikate zum Kauf angeboten hatte. Als der 19-Jährige dann an der Dieffenbachstraße vier gefälschte Impfausweise zum Kauf übergab, wurde er festgenommen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Kreuzberg fanden die Ermittler neben weiteren Beweismitteln auch die in den übergebenen Impfausweisen verwendeten Arztstempel sowie die entsprechenden Chargenaufkleber. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der 19-Jährige wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen und Auswertungen der Beweismittel durch ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin dauern an.

Spandau: Dachstuhl in brennt aus - keine Verletzten

In einem Rohbau an der Wilhemstraße in Spandau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Morris Pudwell

In einem Rohbau an der Wilhemstraße in Spandau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Morris Pudwell

In einem Rohbau an der Wilhemstraße in Spandau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Morris Pudwell

In einem Rohbau an der Wilhemstraße in Spandau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Morris Pudwell

In einem Rohbau an der Wilhemstraße in Spandau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Morris Pudwell



In einem Rohbau an der Wilhemstraße in Spandau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Morris Pudwell

In einem Rohbau an der Wilhemstraße in Spandau hat es gebrannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz. Foto: Morris Pudwell



Wegen eines Dachstuhlbrandes in einem viergeschossigen Gebäudes an der Wilhelmstraße in Spandau sind aus umliegenden Häusern 25 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen mitteilte, war der Dachstuhl eines Rohbaus aus noch ungeklärter Ursache gegen 3 Uhr morgens auf 200 Quadratmetern in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. 83 Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle. Auch zwei Kräne waren im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Update: Es brannten 200 qm Dachkonstruktion eines 4-geschossigen im Bau befindlichen Gebäudes. 25 Personen aus angrenzenden Gebäuden wurden in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren 4 C-Rohre, davon 2 über DLK und 83 Einsatzkräfte. #EstuK pic.twitter.com/DVc2G3NVS2 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 23, 2022

Flughafen BER: Vater und Sohn trotz Einreiseverbot gelandet - Zurückweisung nach Rumänien erfolgt

Die Bundespolizei nahm am Dienstagabend in Schönefeld einen Vater und seinen Sohn in Gewahrsam. Die beiden hatten entgegen eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes versucht, am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Deutschland einzureisen. Gegen 18 Uhr kontrollierte die Bundespolizei den 42 Jahre alten Mann und dessen 16-jährigen Sohn bei der Ankunft eines Fluges aus Bukarest. Die

Überprüfung der Ausweisdokumente ergab eine Ausweisungs- und Abschiebeverfügung des Ausländeramtes der Stadt Duisburg. Die rumänischen Staatsangehörigen waren erst im Dezember letzten Jahres nach Rumänien abgeschoben und mit einem Einreise- und Aufenthaltsverbot belegt worden. Die Bundespolizei verweigerte die Einreise und wies die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Mittwoch per Flugzeug nach Rumänien zurück.

Grunewald: Gasgeruch in Villenviertel - Bewohner in Sicherheit gebracht

In Grunewald ist aus einer bislang unbekannten Quelle Gas ausgetreten.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 18 Uhr ist am Dienstag an der Bismarckallee in Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) in einem Wohnhaus zu einem Gasaustritt gekommen. Die Feuerwehr war mit der Lehrfeuerwache, einem Evakuierungsbus, dem Technischen Dienst und dem Entstörungsdienst der Netzgesellschaft vor Ort. Das Gas und der Strom wurden vorsichtshalber abgestellt. Bei dem Gas soll es sich um handelsübliches Butangas handeln. Es fanden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen mit speziellen Lüftern des Technischen Dienstes statt.

Zur Ursache des ausgetretenen Gases ist noch nichts bekannt. Die Feuerwehr konnte bei einer ersten Absuche nichts Verdächtiges finden. Die Konzentration des Gases lag nach Angaben von vor Ort ganz knapp unter der Explosionsgrenze. Die Bewohner des Hauses wurden in einem Bus der Feuerwehr untergebracht. Die Bismarckallee wurde aus Sicherheitsgründen stadteinwärts zeitweise gesperrt.

Rudow: Jaguar prallt gegen Auto - ein Verletzter

Foto: Morris Pudwell

Gegen 18.10 Uhr hat sich am Dienstag an der Kreuzung Rudower Straße/Johannisthaler Chaussee in Rudow (Neukölln) ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines Jaguar prallte aus bisher ungeklärter Ursache auf das Heck eines Audi. Da bei entstand an dem Jaguar hoher Sachschaden. Der Fahrer des Wagens wurde verletzt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellten Polizeibeamte mehrere verbotene Gegenstände sicher, darunter einen Schlagring. Gegen 19.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Die Ursache des Unfalls ist noch ungeklärt.

Schöneberg: Polizei und Zoll kontrollieren mehrere Lokale

Polizei und Zoll kontrollieren Lokale in Schöneberg.

Foto: Morris Pudwell

Bei einem gemeinsamen Einsatz von Zoll, Polizei, Landeskriminalamt (LKA), Bezirksamt und Finanzamt in Schöneberg sind am Dienstagabend drei Shisha-Bars und zwei Lokale kontrolliert worden. Zwei davon wurden geschlossen und versiegelt. Insgesamt wurden 14 Verstöße gegen die SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgestellt. Eine Person trug eine scharfe Schusswaffe bei sich, zwei Personen Rauschgift. "Bei allen Betrieben beanstandete das Finanzamt die Kassenführung und in allen Shisha-Bars wurde unversteuerter Tabak festgestellt", teilte die Polizei mit.

Zunächst war gegen 20 Uhr eine Shisha-Bar in der Bayreuther Straße überprüft worden. Gäste tranken und rauchten dort, obwohl das Lokal wegen Baumängeln vom Bauamt geschlossen worden war. Danach wurde es nur für Baumaßnahmen wieder freigegeben. In einem Lokal in der Hauptstraße wurde ein spielbereiter illegaler Glückspielautomat beschlagnahmt. Außerdem wurde ein Vorführbefehl im Zusammenhang mit einer Ordnungswidrigkeit vollzogen. Bei einer Kontrolle einer Shisha-Bar in der Hauptstraße musste ein Jugendlicher wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz die Bar verlassen. In einer Shisha-Bar an der Potsdamer Straße wiederum wurde kurz nach Mitternacht ein erhöhter Kohlenmonoxid-Wertes festgestellt, weshalb vorsorglich alle Gäste das Lokal verlassen mussten. Die wiederholte Feststellung dieser erhöhten Werte führte schließlich zu der amtlichen Schließung der Bar. In einem Café in der Alvenslebenstraße überprüften die Einsatzkräfte unter anderem vier Personen - eine vermeintliche Pokerrunde. Bei einer Person wurde eine in einer Socke steckende scharfe Waffe gefunden. Zwei weitere Personen hatten eine kleinere Menge weißes Pulver bei sich, bei dem es sich um Kokain handeln könnte.

Charlottenburg: Falschparkerin leistet Widerstand

Am Dienstagnachmittag fiel einer Streife an der Kantstraße in Charlottenburg ein Volvo auf, der auf dem Fahrradschutzstreifen parkte. Die 71-jährige Besitzerin leistete deutlichen Widerstand, als eine Polizistin sie am Wegfahren hindern wollte. Einsatzkräfte mussten die Frau aus ihrem Auto ziehen, das mit laufendem Motor rückwärts auf die Fahrbahn rollte und gegen ein wartendes Auto stieß. Verletzt wurde niemand. Der Widerstand der Autofahrerin ging weiter, so dass ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Die Besatzung eines Rettungswagen behandelte sie, weil sie über Schmerzen klagte.

Wilmersdorf: Taxifahrer rassistisch beleidigt

Beim Streit um das Fahrgeld soll ein Taxifahrer am Mittwochmorgen in der Blissestraße in Wilmersdorf beleidigt worden sein. Ein 27-jähriger Fahrgast und der 61-jährige Taxifahrer waren zunächst verbal aneinandergeraten. Bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wollte eine 22-jährige Begleitung des Fahrgastes schlichten, doch alle drei Beteiligten zogen Blessuren davon. Der Fahrgast, bei dem eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille gemessen wurde, bezahlte am Ende doch das geforderte Fahrgeld.

Schöneberg: Frau rassistisch beleidigt und Fenster eingeworfen

In der Nacht zum Mittwoch soll eine Frau an einem geöffneten Fenster an der Courbierstraße in Schöneberg von zwei Unbekannten rassistisch beleid i gt worden sein. Nachdem sie das Fenster schloss, wurde ihr Fenster mit einer abgebrochenen Scheibe eingeworfen. Die Frau blieb unverletzt.

Pankow: Polizei stoppt Raser - Auto beschlagnahmt

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen Raser, der von Reinickendorf nach Pankow unterwegs war, gestoppt. Die Beamten stellten das Auto sicher. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis, wie die Polizei mitteilte.

Kollegen unseres #A11 stellten letzte Nacht diesen Pkw sicher, nachdem dessen 42-jähriger Fahrer damit durch #Reinickendorf und #Pankow gerast war. Der Führerschein wurde dem Fahrer nicht abgenommen. Er hatte eh keinen.

^tsm pic.twitter.com/H5hNpwviOy — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 23, 2022

Potsdam-Babelsberg: Mann raucht im Zug und grölt Nazi-Parolen

Am Dienstagabend forderte ein Zugbegleiter auf der Linie RB 33 von Wannsee nach Beelitz einen 44-Jährigen auf, das Rauchen zu unterlassen. Weil der darauf nicht reagierte, wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Beim Halt in Babelsberg-Medienstadt begrüßte sie der Mann mit Worten und Gesten. Außerdem grölte er lautstark verfassungsfeindliche Parolen und zeigte mehrfach den sogenannten "Deutschen Gruß". Die Bundespolizei nahm den einschlägig polizeibekannten polnischen Staatsangehörigen vorläufig fest und leitete Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. In der Dienststelle sperrte sich der Mann aktiv gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte. Der Mann war erst vor einigen Tagen aus der Haft entlassen worden, die er wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verbüßte.

Petershagen: Falsche Paketboten - 72-Jähriger angegriffen und beraubt

Zwei unbekannte Männer haben einen 72-Jährigen in Petershagen (Märkisch-Oderland) vor seiner Wohnung mit Reizgas angegriffen und beraubt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, klingelten die Täter am Dienstagmittag mit einem Paket in der Hand an der Wohnung des 72-Jährigen. Dieser hielt die Täter zunächst für Paketboten und öffnete ihnen die Tür. Die Männer besprühten den Mann daraufhin mit Reizgas, liefen in die Wohnung und nahmen Schmuck, Bargeld und die Autoschlüssel mit. Das Fahrzeug ließen sie aber stehen. Der Wert der Beute beläuft sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro. Der 72-Jährige blieb bis auf die Folgen des Reizgases unverletzt. Die Polizei fahndet nun nach den noch unbekannten Tätern.