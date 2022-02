100 Wohnungen in leerstehendem Wohnhaus aufgebrochen

Wittenberge. Unbekannte Einbrecher haben in einem leerstehenden Wohngebäude in Wittenberge (Landkreis Prignitz) etwa 100 Wohnungen aufgebrochen und Kabel, Schalter und Steckdosen entwendet. Ein Verantwortlicher für das Gebäude entdeckte die Einbrüche am Montagvormittag und verständigte die Polizei, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die Polizei bezifferte den entstandenen Schaden auf rund 100.000 Euro und vermutet laut einer Sprecherin, dass die Taten über einen längeren Zeitraum durchgeführt wurden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls. Es werden Zeugen gesucht.

© dpa-infocom, dpa:220222-99-241318/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.