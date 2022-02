Polizei sucht mit Fotos nach einem Räuber

Ein Mann hat am 20. November 2021 gegen 21 Uhr ein Lebensmittelgeschäft am Tempelhofer Weg in Britz überfallen. Dabei verletzte er eine Mitarbeiterin (42) und einen Mitarbeiter (25) mit einem Messer. Danach hebelte er eine Kasse auf und flüchtete mit der Beute in Richtung Gradestraße.

Foto: Polizei Berlin

So wird der mutmaßliche Räuber beschrieben:

30 bis 40 Jahre alt

170 bis 180 cm groß

breite Statur und eine auffallend große Nase

trug einen Drei-Tage-Bart

trug eine schwarze Sweatshirt-Jacke mit weißem Aufdruck an den Schultern und Armen sowie Kapuze, eine schwarze Jogginghose, eine dunkle Wollmütze und schwarze Schuhe der Marke Nike mit heller Sohle

hatte eine helle Umhängetasche mit schwarzen Elementen dabei

Wer den Täter auf den Bildern kennt und weiß, wo er sich aufhält, möge sich an die Kriminalpolizei wenden. Der gleiche Aufruf ergeht an alle, die zur Tatzeit etwas beobachtet haben. Hinweise werden von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter Telefon (030) 4664-473119 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Foto: Polizei Berlin