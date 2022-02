In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 21. Februar 2022.

Köpenick: Wohnwagen und Laube brennen

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Köpenick ausgerückt. Wie die Behörde auf Twitter mitteilte, brannten an der Azaleenstraße Wohnwagen und eine Laube. Wegen einer unzureichenden Wasserversorgung kamen auch ein Tanklöschfahrzeug und das Mehrzweckboot der Freiwilligen Feuerwehr Köpenick zum Einsatz. Es wurden zwei Druckgasbehälter in Sicherheit gebracht. 40 Kräfte waren rund drei Stunden am Ort.

#Brand in #Köpenick

Es brannten Wohnwagen und Laube in der #Azaleenstraße.

Wegen unzureichender Wasserversorgung kamen auch ein #TLF und das #Mehrzweckboot der #FF_Köpenick zum Einsatz. 2 Druckgasbehälter wurden in Sicherheit gebracht. 40 Kräfte waren 3h am Ort. Jetzt Einsatzende pic.twitter.com/Sq6kv5aSpD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 20, 2022

Charlottenburg: Feuerwehr löscht Kellerbrand

In einem Keller eines sechsgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg hat es am Sonntagabend gebrannt. 24 Einsatzkräfte waren zwei Stunden wegen der Löschmaßnahmen vor Ort.

