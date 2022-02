Friedrichshain: Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 20. Februar 2022.

Friedrichshain: Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung in Friedrichshain mit einem Messer verletzt worden. Der Polizei zufolge wurden dem 60-Jährigen die Verletzungen kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung in der Bänschstraße zugefügt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr verständigten die Polizei, die kurz darauf eine offensichtlich betrunkene 38-Jährige im Treppenflur festnahmen. Sie soll sich zuvor in der Wohnung aufgehalten haben.

Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Tat und die Beziehung zwischen der 38-Jährigen und dem 60-Jährigen sind zurzeit noch völlig unklar.

Mitte: 24-Jähriger tot in Sony Center gefunden - zwei Festnahmen

Nachdem am Sonnabend ein 24 Jahre alter Mann tot im Untergeschoss des Sony Centers in Mitte aufgefunden wurde, sind zwei Verdächtige festgenommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.

