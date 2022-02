Homophober Angriff auf junge Frau in Gesundbrunnen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 19. Februar 2022.

Gesundbrunnen: Homophober Angriff auf junge Frau

Ein Unbekannter griff am Sonnabendmorgen auf dem U-Bahnhof Gesundbrunnen in Gesundbrunnen eine 25-Jährige an, die zuvor eine andere Frau geküsst hatte. Laut Angaben des Opfers soll der Mann gegen 4.15 Uhr auf sie zugegangen und sie in auf Türkisch angesprochen haben. Dann habe er sie geschlagen und zu Boden gestoßen. Die junge Frau wurde an Rumpf und Gesäß verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen der homophoben Tat.

Hohenschönhausen: Gruppe raubt zwei Jugendliche aus



Zwei Jugendliche wurden Freitagabend in Alt-Hohenschönhausen von einer Gruppe Heranwachsender attackiert und ausgeraubt. Die beiden 16- und 17-Jährigen befanden sich laut Polizei vor einem Einkaufszentrum an der Landsberger Allee, als sie gegen 19.45 Uhr angegriffen wurden. Der Überfall geschah aus einer 15- bis 20-köpfigen Gruppe heraus. Die Räuber entkamen mit Handys, einer Tasche, Personalausweisen und Wohnungsschlüsseln der Überfallenen..

Buckow: Maskierte überfallen Supermarkt

Zwei Männer überfielen am Freitagabend einen Supermarkt im Neuköllner Stadtteil Buckow. Laut Polizei bezahlten die Täter um kurz vor 22 Uhr an der Kasse des Discounters an der Marienfelder Chaussee. Als der 60-jährige Kassierer das Wechselgeld herausgeben wollte, besprühte ihn einer beiden Pfefferspray in Augen und Mund und griff anschließend in die Kasse. Die Räuber trugen eine OP-Maske und ein Motorradtuch und entkamen in unbekannte Richtung.

Lichterfelde: 86-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Die Frau lief nach bisherigen Erkenntnissen in Lichterfelde kurz vor 12 Uhr die Goerzallee in Richtung Platz des 4. Juli entlang, als sie an einer Ampel bei Grün die Straße überquert haben soll. Dabei soll sie von einem an der Ampel nach rechts abbiegenden Mini angefahren worden sein. Die Frau soll bei dem Unfall einen Beckenbruch und eine Fraktur am rechten Bein erlitten haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 86 Jahre alten Fahrer des Mini ergab einen Wert von 0 Promille. Eine ärztliche Behandlung lehnte der Mann ab. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.

Buch: Rollerfahrer von LKW erfasst und schwer verletzt

In Buch ist am Freitag ein 58 Jahre alter Rollerfahrer von einem LKW auf der Schwanebecker Chaussee in Richtung Zepernicker Straße erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 44-jährige Lkw-Fahrer gegen 13.30 Uhr mit seinem Lkw nach links in die Straße Alt Buch einbiegen und übersah den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer.