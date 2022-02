In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 18. Februar 2022.

In Neukölln gab es mehrere Festnahmen.

Neukölln: Autos mit Gegenständen beworfen

In Neukölln haben in der Nacht zu Freitag mehrere Personen fahrende Autos mit Gegenständen beworfen. Mehrere Fahrzeuge sollen dabei an der Sonnenallee beschädigt worden sein. Als die Polizei eintraf, löste sich die Menge auf. Es soll nach ersten Angaben zwei Festnahmen gegeben haben.