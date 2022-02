Berlin-Wedding: Vater erschossen - Es ging um das Sorgerecht

Berlin. Die Tat liegt bereits einige Wochen zurück: Am 23. November 2021 wurde ein 39 Jahre alter Mann erschossen in seiner Wohnung in Wedding aufgefunden. Jetzt wurden zwei Haftbefehle wegen Mordes erlassen. Die Hauptverdächtigen sind 31 und 38 Jahre alt und polizeibekannt. Sie befinden sich wegen des Verdachts eines bewaffneten Raubes in anderer Sache in Aachen und Köln in Untersuchungshaft, meldet die Polizei Berlin. Bereits am 14. Januar dieses Jahres sei eine 24 Jahre alte Frau in Aachen wegen Beihilfe zum Mord an dem 39-Jährigen verhaftet worden.

Die drei Tatverdächtigen sollen nach den vorliegenden Erkenntnissen gemeinsam von Bonn aus nach Berlin gefahren sein, um den 39-Jährigen zu töten. Nach der Tat flüchteten sie zunächst unerkannt wieder nach Bonn und hielten sich dort und in der Umgebung versteckt.

Die Berliner Polizei hatte öffentlich nach dem Täter gefahndet und auch Bilder des 39 Jahre alten Getöteten veröffentlicht, um dadurch Hinweise zur Tat zu erhalten. Der Mann war gegen 7 Uhr in seiner Wohnung an der Müllerstraße 38 getötet worden. Bekannte hatten den Leichnam kurz darauf entdeckt. Der Versuch einer Wiederbelebung durch Rettungskräfte war erfolglos verlaufen.

Mord an 39-Jährigem: Es ging offenbar um das Sorgerecht

Das Motiv sei unter anderem in familiären Auseinandersetzungen wegen eines Sorgerechtsstreits um die Kinder des Getöteten zu sehen. Der 39-Jährige hatte mit einer Schwester eines der Tatverdächtigen zwei kleine Kinder. Als die Schwester im Frühjahr 2020 in Berlin verstarb, verlangte die Familie der Kindesmutter das Sorgerecht und behielt die Kinder bei sich in Bonn. Der Getötete und Vater der Kinder wollte dies nicht hinnehmen und strengte gerichtlich den Erhalt des Sorgerechts an. Im Dezember 2021, also in zeitlicher Nähe zu der Tötung, war ein Termin beim Familiengericht angesetzt.

Die Polizei durchsuchte in Bonn und Aachen mehrere Wohnungen und führte Vernehmungen durch. Dabei habe sich der Tötungsverdacht erhärtet, heißt es. Umfangreiches Beweismaterial sei sichergestellt worden. Das Tatfahrzeug, ein Mietwagen, wurde zur Spurensicherung von Bonn nach Berlin transportiert.

Die beiden Kleinkinder befinden sich in der Obhut des Jugendamtes Bonn. Die Ermittlungen dauern an.

