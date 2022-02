Lichtenberg: Reifen von neun Autos aufgestochen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 17. Februar 2022.

Lichtenberg: Reifen von neun Autos in Berlin aufgestochen

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Lichtenberg die Reifen von insgesamt neun Autos aufgestochen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wird eine politische Motivation der Tat zunächst ausgeschlossen. Alle Wagen standen an der Ecke Paul-Junius/Herzbergerstraße. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst noch unklar.

Zuletzt hatten Klimaschützer in Berlin mehr als 150 Autos fahruntüchtig gemacht, indem sie Luft aus den Reifen gelassen hatten.

Orkanböen über Berlin: Bäume stürzen auf Autos - Probleme bei der S-Bahn

Orkanböen sind in der Nacht zu Donnerstag über Berlin und Brandenburg hinweggezogen. Die Berliner Feuerwehr rückte bis zum frühen Morgen zu 76 Unwetter-Einsätzen aus. Bei der S-Bahn Berlin kam es am Morgen auf einigen Strecken zu Ausfällen und Störungen, bei der BVG läuft es annähernd störungsfrei. Der Fernverkehr in Berlin und weiteren Bundesländern wurde eingestellt. Auch für Donnerstag gilt eine amtliche Unwetterwarnung. Orkan über Berlin - Hier geht es zum Unwettter-Newsblog.

