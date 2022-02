Foto-Fahndung: Polizei sucht Fassadenkletterer aus Westend

Ein Unbekannter ist in Westend über die Hausfassade in eine Wohnung eingebrochen. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen.

Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem mutmaßlichen Einbrecher und hat dazu Bilder und eine Videosequenz veröffentlicht.

Am 30. Oktober 2021 soll der Gesuchte in der Hessenallee in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) gegen 19.15 Uhr in die Wohnung einer Frau eingebrochen sein. Der Unbekannte soll über ein Fallrohr an der Fassade hochgeklettert und über das teilweise geöffnete Schlafzimmerfenster eingebrochen sein. In der Wohnung waren Videokameras angebracht, die den mutmaßlichen Einbrecher aufgenommen haben. Der Gesuchte soll bei dem Einbruch Geld, Schmuck und mehrere Parfums gestohlen haben, so die Polizei.





Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den Täter auf den Bildern und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Person gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Taten stehen können?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in Spandau unter der Telefonnummer (030) 4664-272126 (Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr), per E-Mail mailto:dir2k21@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zur Videosequenz, die von den Videokameras in der Wohnung aufgenommen wurde.

