U-Bahnhof Adenauerplatz: Mann gewürgt und Handy geraubt

Berlin. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Räuber um Hilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde drei Bilder des Gesuchten.

Was war passiert? Wie die Polizei mitteilte, verließ ein damals 28 Jahre alter Mann am Freitag, den 23. Juli 2021 gegen 0.35 Uhr am U-Bahnhof Adenauerplatz die U7. Nach seinen Angaben ging er zu einer Rolltreppe in Richtung Ausgang und hielt dabei sein Handy in der Hand. Auf der Rolltreppe soll der Gesuchte ihn unvermittelt von hinten angegriffen und gewürgt haben. Dadurch ließ der 28-Jährige sein Handy fallen, welches der Gesuchte an sich nahm und flüchtete. Das Opfer wurde leicht verletzt.

Foto: Polizei Berlin

Beschreibung des Tatverdächtigen:

circa 30 Jahre alt

etwa 180 bis 185 cm groß

schlanke Statur

mittellanges, dunkelblondes, zerzaustes Haar

vermutlich dem Obdachlosenmilieu zugehörig

bekleidet mit einem rot-blau-weiß-gestreiften Pullover, der am linken Arm zerrissen war, einer weißen Hose und hellen Turnschuhen

Foto: Polizei Berlin

Das Fachkommissariat fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann, kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort beziehungsweise Wohnort des Unbekannten machen?

Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-273130 (zu Bürodienstzeiten), (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.