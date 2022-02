In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 14. Februar 2022.

Wilmersdorf: Auseinandersetzung endet mit Stichverletzung

Auf einem Tankstellengelände am Hohenzollerndamm in Wilmersdorf ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll eine Person eine Stichverletzung erlitten haben. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm einen Mann vorläufig fest. Der Hintergrund des Streits ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Tankstellenbetrieb war für rund 60 Minuten unterbrochen.

Pankow: Sieben Verletzte bei Unfall auf A10

Sieben Menschen sind bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der A10 im Bereich Pankow verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren und streifte dadurch mit ihrem Fahrzeug das Auto eines weiteren Fahrers. Das teilte ein Sprecher der Polizei am frühen Montagmorgen mit. Nachdem der zweite Fahrer ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte, streifte sein Auto einen Lkw. Alle Verletzten wurden per Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.