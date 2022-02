Auto brennt in Lichtenberg

Ein Autofahrer hatte am Samstagmorgen gegen 2.00 Uhr die Flammen an dem Fahrzeug in der Vulkanstraße bemerkt.

Berlin. Ein abgestellter Wagen hat in Berlin-Lichtenberg gebrannt. Ein 39-jähriger Autofahrer bemerkte am Samstagmorgen gegen 2.00 Uhr die Flammen an dem Fahrzeug in der Vulkanstraße, wie die Polizei mitteilte. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Niemand kam zu Schaden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. In Berlin werden seit Jahren immer wieder Autos von Unbekannten absichtlich angezündet.

Polizei in Berlin - lesen Sie auch:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.