In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 12. Februar 2022.

In Lichtenberg brannte ein Auto.

Lichtenberg: Auto brennt - Feuerwehr im Einsatz

Ein Auto hat in der vergangenen Nacht an der Vulkanstraße in Lichtenberg gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt.

Neukölln: Mülltonnen stehen in Flammen

In Neukölln brannten Mülltonnen.

Foto: Pudwell

Die Berliner Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht nach Neukölln augerückt. Gegen 2 Uhr standen am Mittelweg Mülltonnen in Flammen. Die Feuerwehrleute konnten das Feuer schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt.

