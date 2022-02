In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 11. Februar 2022.

Blaulicht-Blog Wohnungsbrand in Charlottenburg - Drei Menschen in Klinik

Charlottenburg: Nach Wohnungsbrand drei Menschen in Klinik

Drei Menschen sind nach einem Wohnungsbrand in Charlottenburg am frühen Freitagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eines siebenstöckigen Hauses aus. Die Feuerwehr war mit 48 Einsatzkräften vor Ort, mittlerweile ist der Brand gelöscht.

A100: Erneut Blockaden von Klimaschützern auf der Stadtautobahn

Auch am Freitag sind Aktivisten der Initiative "Letzte Generation" wieder in Berlin aktiv. Unter dem Motto „Essen Retten - Leben Retten“ blockieren sie am Morgen erneut Ausfahrten an der Autobahn 100 in Berlin. Es kommt zu langen Staus. Blockaden der A100 in Berlin: Aktivisten geben nicht auf - Hier geht es zum ausführlichen Artikel.

A24: Lkw-Unfall blockiert Autobahn nach Berlin - ein Verletzter, langer Stau

Ein Unfall mit einem Lastwagen hat am Freitagmorgen bei Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) zu kilometerlangen Staus auf der Autobahn 24 Hamburg-Berlin geführt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, kippte der Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache hinter der Anschlussstelle Fehrbellin um, wobei der Fahrer verletzt wurde. Lkw und Anhänger blockieren mehrere Fahrspuren Richtung Berlin.

Die Bergung werde noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Wegen des schon langen Staus in Richtung Berlin müsse der Verkehr inzwischen schon in Neuruppin abgeleitet werden. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.