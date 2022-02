Luft aus Autoreifen in Berlin gelassen

Berlin. In der Nacht zu Donnerstag ist aus zahlreichen Autoreifen in Berlin die Luft rausgelassen worden. An mehreren Fahrzeugen in Prenzlauer Berg und Mitte seien zudem Zettel mit "umweltpolitischem Bezug" angebracht worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Unter anderem stand auf den Zetteln "Fuck SUV" und "Verkehrswende jetzt!". In einzelnen Straßen seien vor allem SUVs und große Autos betroffen gewesen. In allen Fällen ermittelt der Staatsschutz. Wie viele Autos genau betroffen waren, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-65475/4

