Polizei Berlin: Umweltschützer lassen Luft aus Autoreifen

Berlin. Einen Platten fanden zahlreiche Autobesitzer aus Prenzlauer Berg und Mitte am Donnerstag an ihren Autos vor.

Wie die Polizei berichtet, wurden erste Fälle in Prenzlauer Berg gegen 0.50 Uhr in der Topsstraße, Eberswalder Straße sowie Norwegerstraße und Finnländische Straße bemerkt. Gegen 1.40 Uhr entdeckten Polizisten in der Griebenowstraße ein weiteres Fahrzeug, an dem Luft aus den Reifen herausgelassen wurde.

Bei der Absuche der Umgebung stellten die Einsatzkräfte dann weitere betroffene Fahrzeuge fest, und zwar ausschließlich SUV, die in den Straßen Wolliner Straße, Zionskirchstraße und Ruppiner Straße abgestellt waren.

Die Unbekannten hatten an den Autos Zettel "mit umweltpolitischem Bezug" angebracht, meldet die Polizei. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin ermittelt.

