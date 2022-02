Tödlicher Unfall in Dahlem: Radfahrerin von Lkw überrollt

Eine Radfahrerin wurde am Mittwochvormittag auf der Saargemünder Straße in Dahlem von einem Lkw erfasst. Sie starb noch am Ort.

Berlin. Auf der Saargemünder Straße in Dahlem starb am Mittwochvormittag eine Radfahrerin, nachdem sie von einem Lastwagen überrollt wurde. Der Sattelschlepper verließ gegen elf Uhr eine Baustelle und bog in Richtung der Freien Universität ein. Die Radfahrerin war in die entgegenkommende Fahrtrichtung zur Clayallee unterwegs, als sie erfasst wurde.

Die Frau verstarb laut einer Polizeisprecherin noch am Unfallort. Der 27 Jahre alte Lastwagenfahrer habe einen Schock erlitten und sei vor Ort medizinisch betreut worden. Die Saargemünder Straße war über Stunden gesperrt und wurde erst am Nachmittag wieder freigegeben. Laut der Polizeisprecherin haben der Verkehrsermittlungsdienstes der Direktion 4 (Süd), die Kriminaltechnik und die Gerichtsmedizin die Unfallstelle untersucht.

Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) sprach den Angehörigen auf Twitter ihr „tiefes Beileid“ aus. „Wir werden den Ort untersuchen, um Gefährdungen auszuräumen. Sicherheit ist das wichtigste Ziel der Verkehrspolitik.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine Radfahrerin ist heute gestorben, nach einem Unfall mit einem LKW, der aus einer Baustelle fuhr. Ich möchte den Angehörigen mein tiefes Beileid aussprechen. Wir werden den Ort untersuchen, um Gefährdungen auszuräumen. Sicherheit ist das wichtigste Ziel der Verkehrspolitik. — Bettina Jarasch (@Bettina_Jarasch) February 9, 2022

Es ist die erste getötete Radfahrerin in diesem Jahr. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Berlin plant eine Mahnwache vor Ort und will, wie in solchen Fällen üblich, ein weißes Geisterrad an der Unfallstelle aufstellen.

Polizei in Berlin - lesen Sie auch: