Falsche Polizisten erbeuten in Berlin mehr als 20 Millionen

Berlin. Betrüger haben als "falsche Polizisten" in den vergangenen drei Jahren allein in Berlin 20,3 Millionen Euro erbeutet. Das ergeben Recherchen des ARD-Magazins "Report München" und des RBB. Der bundesweite Schaden lag demnach zwischen 2018 und 2020 bei mehr als 120 Millionen Euro. Die Täter stammen häufig aus dem Milieu krimineller Clans, heißt es weiter.

Bei der Betrugsmasche geben sich die Täter am Telefon als Polizisten aus. Dabei nutzen sie das sogenannte „Call ID Spoofing“, bei dem beim Angerufenen eine vorgetäuschte Rufnummer im Display erscheint.

In Online-Telefonbüchern und anderen Datenbanken sammeln Betrüger Telefonnummern, deren Besitzer altmodisch klingende Namen haben. In Telefonaten geben sich die Betrüger unter 030-110 als Polizisten aus und warnten vor Einbrechern, die angeblich in der Nachbarschaft aktiv seien. Die Opfer werden dann aufgefordert, der „Polizei“ Geld und Wertgegenstände zu übergeben, um sie sicher zu verwahren.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Falsche Polizisten: LKA erfasst 2605 Fälle

Laut Berliner Landeskriminalamt wurden zwischen 2018 und 2021 2605 Fälle erfasst, dabei wiesen 1931 Fälle einen Bezug zur Türkei auf. Der Schaden bei Fällen mit Türkei-Bezug beträgt ca. 16,4 Millionen Euro, also gut 80 Prozent des Gesamtschadens.

Wie RBB und "Report München" weiter berichten, läuft seit dem vergangenen Sommer im türkischen Izmir ein Prozess gegen eine kriminelle Callcenter-Bande mit mehr als 80 Angeklagten aus Deutschland und der Türkei.

Die Anklage wirft den Mitgliedern der Bande 24 Taten in der Zeit von 2016 bis 2020 vor. Der polizeilich nachweisbare Schaden soll bei 5,3 Millionen Euro liegen. Bei den Tatverdächtigen wurden Immobilien, Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von 105 Millionen Euro beschlagnahmt.

Hauptangeklagter wird dem Miri-Clan zugeordnet

Einer der Hauptangeklagten ist Amar S. und stammt aus Bremen. Amar S. floh im Jahr 2012 aus einer Verwahrzelle im Landgericht Bremen und setzte sich anschließend in die Türkei ab. Amar S. wird dem türkischen-arabischen Miri-Clan zugeordnet. Neben ihm gehören weitere Mitglieder aus dem Umfeld dieser türkisch-arabischen Großfamilie zu den Angeklagten.

Janet Gampe vom LKA Berlin geht davon aus, dass es mehrere Gruppierungen in der Türkei gibt, die von dort aus ihre meist älteren Opfer in Deutschland anrufen und um ihr Vermögen bringen. Nach Informationen von "Report München" und dem RBB ermittelt das Berliner LKA in Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium München aktuell gegen eine weitere Bande falscher Polizisten aus dem Miri-Clan.

Die gemeinsamen Recherchen von Report München und rbb24 Recherche werden am 8. Februar 2022 um 21.45 Uhr in der Sendung „Report München“ in der ARD veröffentlicht. Der Film „Der Izmir Clan - Beutezug durch Deutschland“ ist ab 8. Februar 17 Uhr in der ARD-Mediathek abrufbar.