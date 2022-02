Berlin-Charlottenburg: Brandstifter zündet Wohnungstür an

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 8. Februar 2022.

Neukölln: Streit endet in Massenschlägerei - mehrere Verletzte

Kurz nach Mitternacht hat an der Emser Straße in Neukölln ein Streit zwischen zwei Gruppen zu eine Schlägerei geführt. Dabei wurden auch Schlagwerkzeug und Stichwaffen benutzt. Polizisten stellten mehrere schwere Gegenstände aus Metall sicher. Mehrere Personen wurden verletzt. Mindestens ein Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Charlottenburg: Brandstifter zündet Wohnungstür an

An der Pestalozzistraße in Charlottenburg hat es am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr gebrannt. Ein Unbekannter hatte die Haustür einer Erdgeschosswohnung eines fünfgeschossigen Wohnhauses angezündet. Die Bewohner wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen schnell, es kam aber zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr belüftete das Treppenhaus. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen..