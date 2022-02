Unbekannte haben am Nachmittag einen Geldtransporter vor einer Kaufland-Filiale in Neukölln ausgeraubt. Sie flohen mit Beute.

Kriminalität Geldtransporter in Neukölln überfallen - Täter flüchten

Berlin. Unbekannte Täter haben am Montag um kurz nach 14 Uhr einen Geldtransporter vor einem Supermarkt an der Gutschmidtstraße in Neukölln überfallen. Demnach bedrohten mindestens zwei Täter den Fahrer, sagte ein Oolizeisprecher.

Nach seinen Angaben passten die beiden Männer den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ab, als dieser einen Geldkoffer im Transporter verstauen wollte. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Fahrer beim Ausladen zunächst von hinten mit einer Waffe bedroht und anschließend mit Reizgas besprüht. Die Täter hätten den Geldkoffer geschnappt und seien auf Motorrollern unbekannte Richtung geflüchtet.

Überfall ereignete sich auf Kaufland-Parkplatz

Der Überfall ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Kaufland-Filiale unweit des U-Bahnhofs Britz Süd, in der es auch eine Postbank gibt. Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Fahrer des Geldtransporters war nach Polizeiangaben alleine im Einsatz. Der 31-Jährige habe Augenreizungen erlitten und sei leicht verletzt worden.

