Berlin-Marienfelde: Motorradfahrer nach Unfall verletzt zurückgelassen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 7. Februar 2022.

Marienfelde: Motorradfahrer nach Unfall verletzt zurückgelassen

Ein Transporter-Fahrer soll am Sonntag in Marienfelde (Tempelhof-Schöneberg) einen Unfall verursacht haben und dann geflüchtet sein. Laut Zeugenangaben soll der Fahrer eines weißen Transporters gegen 14 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof Marienfelde gefahren sein. In einer Kurve sei er auf der linken Seite gefahren, sodass der ihm entgegenkommende Motorradfahrer ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgrund des Ausweichmanövers stürzte der 65 Jahre alte Motorradfahrer. Er erlitt Verletzungen an Armen und Beinen. Der Autofahrer soll noch kurz angehalten haben, dann jedoch geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten den verletzten 65-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht dauern an.

Neukölln: Unbekannte rauben Geldtransporter aus

In Neukölln ist ein Geldtransporter ausgeraubt worden.

Foto: Morris Pudwell

Unbekannte Täter haben am Montag um kurz nach 14 Uhr einen Geldtransporter an der Gutschmidtstraße in Neukölln überfallen. Dabei haben laut eines Polizeisprechers mehrere Personen den Fahrer bedroht, mit Reizgas gesprüht und seien mit Beute geflüchtet. Die Ermittlungen vor Ort dauern an. Mehr lesen Sie hier:

Neukölln: Feuer in Wohnhaus ausgebrochen

Die Feuerwehr ist an der Friedelstraße im Einsatz.

Foto: Thomas Peise

In Neukölln ist die Feuerwehr wegen eines Brandes zu einem Großeinsatz ausgerückt. Im Keller eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Friedelstraße sei am Montagnachmittag ein Brand mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vier Menschen seien mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht worden. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen aber niemand. Der Löscheinsatz dauerte zunächst an, dem Sprecher zufolge waren etwa 90 Einsatzkräfte vor Ort. Nähere Informationen zur Brandursache gab es zunächst nicht.

Mitte: Auto brennt am Brandenburger Tor

Am Brandenburger Tor in Mitte hat ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr ging am Montagmorgen nach einer ersten Einschätzung von einem normalen Motorbrand aus und löschte das Feuer, wie ein Sprecher sagte. Der brennende Wagen stand auf der Straße des 17. Juni kurz vor dem Platz des 18. März am Brandenburger Tor. Fotos im Internet zeigten, wie große Flammen aus der Motorhaube schlugen.

Reinickendorf: Unbekannte brechen ins Rathaus ein

Unbekannte sind am Montagmorgen in das Rathaus Reinickendorf eingebrochen, haben einen Geldschrank gesprengt und konnten mit der Beute entkommen. Wie die Polizei mitteilte, brachen die Unbekannten gegen 4.45 Uhr über ein Fenster in das Gebäude am Eichborndamm ein und sprengten wenig später einen Tresor, in dem Geld lag. Mit der Beute entkamen die Einbrecher unerkannt aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Derzeit sichern Einsatzkräfte der Kriminaltechnik Spuren im Gebäude. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes. Das Bezirksamt Reinickendorf teilte mit, dass das Rathaus am Montag geschlossen bleibe. Bürgerinnen und Bürger, die am Montag einen Termin hatten, würden kurzfristig über Alternativen informiert, hieß es. Der gesamte Dienstbetrieb im Rathaus Reinickendorf sei derzeit stark eingeschränkt. Mehr zu dem Einbruch lesen Sie hier:

Charlottenburg: Rangelei um Schusswaffe

Polizisten haben am Sonntag zwei Männer voneinander getrennt, die mit einer Schreckschusspistole hantierten. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Abend zwischen zwei Männern in Charlottenburg zu einem Gerangel um die Schusswaffe. Laut Zeugen soll ein 58-Jähriger gegen 18.30 Uhr an der Richard-Wagner-Straße eine Pistole gezogen und seinen 50 Jahre alten Nachbarn damit bedroht haben. Dieser soll wiederum versucht haben, in den Besitz der Waffe zu gelangen. Als er den Unterarm seines Gegenübers griff, soll der 58-Jährige den Abzug betätigt haben. Weil die Waffe mehrfach unkontrolliert auch in Richtung der Einsatzkräfte gerichtet wurde, drohten diese ihrerseits Schusswaffengebrauch an. Selbst in diesem Moment ließen die Kontrahenten nicht voneinander ab. Den Beamten gelang es, die Männer zu trennen und die Waffe zu beschlagnahmen. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung in einem Polizeigewahrsam konnten beide ihre Wege fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.

Staaken: Autofahrer rammt Laternenmast

In Staaken ist am Sonntagmorgen nach Polizeiangaben ein Autofahrer verunglückt. Gegen 9.30 Uhr befuhr der 77-Jährige die Heerstraße vom Döberitzer Weg aus kommend in Richtung Nennhauser Damm, als er die Kontrolle über das Auto verlor und gegen einen Lichtmast prallte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lichtmast war so schwer beschädigt, dass er von der Feuerwehr umgelegt werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten war die Heerstraße zwischen Döberitzer Weg und Nennhauser Damm bis kurz nach 12 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Kreuzberg: Polizei geht nach Wohnheimbrand von Brandstiftung aus

Feuerwehrleute stehen vor einem Heim für wohnungslose Menschen. Im Keller des mehrstöckigen Hauses war ein Brand ausgebrochen. Der Feuerwehr gelang es einem Sprecher zufolge, das Feuer relativ schnell zu löschen.

Foto: Carsten Koall/dpa

Nach dem Brand in einem Heim für wohnungslose Menschen in Kreuzberg geht die Polizei von Brandstiftung aus. „Es wird nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen von einer Vorsatztat ausgegangen“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Am Vortag waren 40 Kartons mit Hygieneartikeln im Keller des elfstöckigen Gebäudes in Brand geraten. Nähere Angaben zu den Hintergründen einer möglichen Brandstiftung in dem Wohnheim machte die Sprecherin zunächst aber nicht.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr hatte den Brand noch am Sonntagnachmittag gelöscht. Mindestens zehn Bewohner wurden anschließend in einem Bus ärztlich untersucht. Der Polizeisprecherin zufolge kamen drei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Nach Belüftungsmaßnahmen gegen den Rauch seien die Räumlichkeiten in dem Wohnheim weiterhin bewohnbar, sagte ein Feuerwehrsprecher. In Ersatzunterkünfte müsse wohl niemand ziehen.

Friedrichshain: Betrunkener Autofahrer kracht gegen Brückenpfeiler

Ein Autofahrer fuhr in Friedrichshain gegen einen Pfeiler.

Foto: Pudwell

Ein betrunkener Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Friedrichshain gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Zeugen hatten die Polizei und Feuerwehr zur Erich-Steinfurth-Straße/Straße der Pariser Kommune verständigt. Der 43 Jahre alte Autofahrer schien unverletzt. Er habe behauptet, ihm sei ein Auto entgegengekommen, dem er habe ausweichen müssen. Hierbei habe er die Kontrolle über den Mietwagen verloren und sei gegen die Brücke gefahren. Nähere Angaben zu dem anderen Fahrzeug habe der Mann nicht machen können, auch habe er den in seiner Atemluft festgestellten Wert von 2 Promille nicht erklären können.

Rettungskräfte brachten den 43-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Da der Mann lediglich einen ausländischen Führerschein vorweisen konnte, den er, aufgrund seines dauerhaften Wohnsitzes in Berlin, hätte umschreiben lassen müssen, wird zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Statik der Brücke ist durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten des Pkws auf. Zudem wurde die Batterie des Autos abgeklemmt. Die Bergung des Fahrzeugs übernahm ein Abschleppunternehmen.

Brandenburg (Havel): Bewohnerin bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Brandenburg (Havel) ist eine Bewohnerin verletzt worden. Das Feuer sei am Montagvormittag aus noch ungeklärter Ursache in deren Wohnung ausgebrochen, teilte die Polizeidirektion West mit. Die Frau sei von der Feuerwehr gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Hausbewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Aus der Wohnung sei auch ein Hund gerettet worden, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr. Dagegen seien zwei Vögel in der Wohnung bei dem Feuer umgekommen. Der Brand sei schnell gelöscht worden, sagte der Sprecher. Allerdings seien zwei weitere Wohnungen durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, sei unbewohnbar, berichtete die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.