In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 7. Februar 2022.

Ein Autofahrer fuhr in Friedrichshain gegen einen Pfeiler.

Friedrichshain: Autofahrer kracht gegen Brückenpfeiler

Ein Autofahrer ist in der vergangenen Nacht in Friedrichshain auf der Straße "Straße der Pariser Kommune" unter dem Ostbahnhof gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde der Fahrer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten des Pkws auf. Zudem wurde die Batterie des Autos abgeklemmt. Die Bergung des Fahrzeugs übernahm ein Abschleppunternehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.