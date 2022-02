Zwei Männer bei Streit mit Messer verletzt

Berlin. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Berlin-Neukölln sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurden Beamte in der Karl-Marx-Straße auf die Auseinandersetzung zwischen acht Personen aufmerksam und konnten zunächst drei Beteiligten festhalten. Ein 22-Jähriger wies Stichverletzungen im Bauch auf, ein 23-Jähriger Schnittverletzungen im Gesicht. Beide gaben an, mit mehreren anderen jungen Männern ohne Anlass in Streit geraten und von diesen wohl mit einem Messer verletzt worden zu sein.

Kurz darauf erschienen zwei 19- und 21-Jährige am Ort, die von den beiden Verletzten wiedererkannt und daraufhin vorläufig festgenommen wurden. Beide bestritten die Vorwürfe, gegen sie wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Verletzten wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt.

