Erneut hat es in einem Hochhausviertel in Staaken gebrannt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Erneut brannten in der Nacht zu Sonntag in einem Haus an der Maulbeerallee in Staaken Kellerverschläge.

Brandserie Wieder Brand an der Maulbeerallee in Staaken

In Staaken hat es in der Nacht zu Sonntag erneut in einem Hochhausviertel gebrannt.

Gegen 2 Uhr gingen nach ersten Angaben mehrere Notrufe bei der Berliner Feuerwehr über einen Brand in einem Haus an der Maulbeerallee ein. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der Anzahl der Notrufe rückten rund 50 Feuerwehrleute, darunter auch ein Notarzt und Notfallsanitäter, aus.

Informationen von vor Ort zufolge fanden die Brandbekämpfer mehrere brennende Kellerverschläge vor und löschten diese. Es wurden keine Personen verletzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Brände in Staaken - 16-Jähriger Mitte Januar verhaftet

Dabei hatte es zuletzt Hoffnung gegeben, dass die unheimliche Brandserie, die Anwohner seit Monaten in Atem hält, endlich vorbei wäre. Mitte Januar war ein 16-Jähriger verhaftet worden, weil er dringend verdächtig war, gemeinsam mit einem Zwölfjährigen in einem Wohnhaus ebenfalls an der Maulbeerallee einen Brand gelegt zu haben.

Einsatzkräfte hatten die beiden kurz nach dem Feuer in unmittelbarer Nähe gesehen. Die Festnahme war nur möglich, weil in dem Bereich seit Wochen zahlreiche Polizisten im Einsatz waren. Die Polizei hatte wegen der Brandserie die Ermittlungsgruppe "Quartier" gegründet.

Das Kind und der Jugendliche wurden auch verdächtigt, für weitere Brände in dem Wohngebiet verantwortlich zu sein.

Brände in Staaken - lesen Sie auch: