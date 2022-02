In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 6. Februar 2022.

Prenzlauer Berg: Porsche-SUV rammt Tram

Ein Porscher-Fahrer hat am Samstagabend an der Kastanienallee in Prenzlauer Berg (Pankow) eine Tram gerammt. Der SUV verlor bei dem Zusammenstoß das linke Vorderrad. An der Straßenbahn entstand ebenfalls Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Kastanienallee war für rund eine Stunde für die Bergung gesperrt. Von der Sperrung waren auch mehrere Tramlinien betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hellersdorf: Mann soll Freundin geschlagen haben

Die Polizei nahm einen Mann fest.

Die Polizei ist am Samstagabend an die Stollberger Straße in Hellersdorf verständigt worden, weil ein Mann seine Freundin verprügelt haben soll. Informationen von vor Ort zufolge soll der Mann mit einem Bekannten weggerannt sein, als die Beamten eintrafen. Ein Polizist folgte ihm und konnte den Mann zu Boden bringen. Bei seiner Festnahme soll der Mann Widerstand geleistet und die Beamten beleidigt haben. Die Einsatzkräfte verständigten Unterstützung. Der aggressive Mann wurde mit einem Gefangenentransporter einer Gefangenensammelstelle überführt.

Biesdorf: Jugendlicher soll überfallen worden sein

Nach einem Überfall ermittelt die Polizei.

Ein Jugendlicher soll in der vergangenen Nacht auf dem U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) überfallen worden sein. Die Polizei leitete eine Suche nach dem Tatverdächtigen ein, konnte ihn aber nicht finden. Eine Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Staaken: Wieder stehen Kellerverschläge in Flammen

In Staaken brannten Kellerverschläge.

In der vergangenen Nacht hat es erneut in einem Hochhausviertel in Staaken (Spandau) gebrannt. Gegen 2 Uhr seien bei der Berliner Feuerwehr mehrere Notrufe über ein Feuer in einem Wohnhaus an der Maulbeerallee eingegangen. Aufgrund der Größe des Gebäudes und der Anzahl der Notrufe rückten ungefähr 50 Feuerwehrleute, darunter auch ein Notarzt und Notfallsanitäter, aus. Informationen von vor Ort zufolge fanden die Brandbekämpfer mehrere brennende Kellerverschläge vor und löschten diese. Es wurden keine Personen verletzt.

Wedding: Fußgänger von Golf-Fahrer angefahren

Ein Autofahrer erfasste in Wedding einen Fußgänger.

Ein Fußgänger ist am Samstag gegen 19 Uhr auf der Müllerstraße in Wedding (Mitte) in der Nähe der Transvaalstraße von einem Fahrer eines Carsharing-Autos angefahren worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Fußgänger zunächst gegen die Frontscheibe des Golf geprallt und dann auf die Straße geschleudert worden sein. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten den Mann vor Ort und transportierten ihn in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt zur Unfallursache. Die Müllerstraße war ab Transvaalstraße stadteinwärts gesperrt, davon waren auch Linien der BVG betroffen.

Mariendorf: Mann bei Wohnungsbrand verletzt

In Mariendorf brannte eine Wohnung.

Ein Mann ist in der vergangenen Nacht von der Feuerwehr aus einer brennenden Wohnung am Forddamm in Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) gerettet worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen keine weiteren Personen verletzt worden sein. Die Brandursache ist gegenwärtig noch unklar. Ein Brandkommissariat hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen.