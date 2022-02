Berlin-Wilmersdorf: Wodka am Steuer - und kein Führerschein

Berlin. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel am Mittwochnachmittag der Polizei Berlin ein Autofahrer auf, der offenbar während der Fahrt aus einer Wodkaflasche trank. An der Kreuzung Mecklenburgische Straße / Rudolstädter Straße in Wilmersdorf beobachteten die Beamten, wie der Beifahrer dem Fahrer des Audi eine Wodkaflasche an den Mund hielt. Der Fahrer hielt auf die Aufforderung der Polizei hin zwar zunächst an, brauste dann aber davon.

Hinter dem Fahrzeug befand sich allerdings eine Polizeibeamtin außer Dienst in einem Auto, die dem flüchtenden Wagen bis in die Kalischer Straße folgte, wie die Polizei berichtet. Dort stieg der Fahrer aus und betrat ein Wohnhaus. Kurze Zeit später entdeckten ihn die Beamten in der dritten Etage auf einer Treppe schlafend und überprüften ihn. Er roch laut Einsatzkräften stark nach Alkohol und hatte einen unsicheren Stand und Gang. Den Autoschlüssel hatte er noch bei sich.

Eine Atemalkoholmessung lehnte er ab. Er kam daraufhin zu einer Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Da der 38-Jährige auch keinen Führerschein vorweisen konnte, laufen nun neben Ermittlungen wegen der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt auch Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

