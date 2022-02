Unbekannte setzen Geldautomaten in Brand - keine Beute

Berlin. Unbekannte haben in Berlin-Steglitz versucht, einen Geldautomaten aufzusprengen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollten die Täter den Automaten mit einem noch unbekannten Gas öffnen. Dabei sei der Automat, der in eine Hauswand eingelassen war, in Brand geraten. Anwohner des Steglitzer Dammes bemerkten am frühen Morgen die Flammen und alarmierten die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Unbekannten flohen der Polizei zufolge ohne Beute. Am Tatort hinterließen sie eine Gasflasche und mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

( dpa )