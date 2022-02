Friedrichshain: Polizeigebäude mit Farbe beschmiert

Unbekannte beschmierten in der Nacht zu Mittwoch die Fassade einer Polizeiliegenschaft in Friedrichshain mit Farbe. Dies teilte die Polizei am Morgen mit. Gegen 0.30 Uhr stellten Mitarbeitende des zentralen Objektschutzes demnach an dem Gebäude in der Wedekindstraße mehrere Schriftzüge in schwarzer und silberner Farbe an der zur Rüdersdorfer Straße gerichteten Außenfassade fest. Der Polizeiliche Staatschutz ermittelt.

