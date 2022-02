Berlin. Eine Mordkommission ermittelt derzeit wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts in der Leisniger Straße 11 in Hellersdorf. Einsatzkräfte fanden dort am Dienstag gegen 8.40 Uhr eine tote Person. Nach ersten Informationen von vor Ort könnte die Person Opfer eines Tötungsdeliktes geworden sein. Eine Mordkommission sowie Kriminaltechniker sind derzeit am Einsatzort. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

