Mann mit Messer bedroht: Dieser Räuber wird gesucht

Berlin. Die Berliner Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Räuber um Hilfe. Dazu veröffentlichte die Behörde drei Bilder des Gesuchten.

Foto: Polizei Berlin

Der Mann soll laut Polizei am 4. Juli 2021 in Alt-Hohenschönhausen (Lichtenberg) gegen 9.20 Uhr ein Gelände eines Verleihbetriebes an der Gärtner Straße betreten und einen Angestellten in ein Gespräch verwickelt haben. Danach soll er den Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe der Einnahmen verlangt haben.

Foto: Polizei Berlin

Der Bedrohte übergab einen Geldbetrag in mittlerer vierstelliger Höhe, den er den Geschäftskassen entnahm. Der Verdächtige flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zur Identität und/oder Aufenthaltsorten des Mannes machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost), Bulgarische Str. 55, 12435 Berlin-Treptow, unter der Telefonnummer (030) 4664-673115 sowie außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-371100, oder per E-Mail an Dir3K31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin und jede andere Polizeidienststelle entgegen.