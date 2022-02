Berlin-Mitte: Angehender Polizist bei Autorennen gestoppt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 1. Februar 2022.

In Hellersdorf ist ein alkoholisierter Mann in die Gleise der Tram gefahren.

An der Stendaler Straße in Hellersdorf ist am Monatgabend gegen 20.40 Uhr ein VW-Bus-Fahrer in die Gleise der Tram gefahren. Nach Zeugenaussagen geriet der Mann auf der Kreuzung zur Janusz-Korczak-Straße in das Gleisbett der Straßenbahn und fuhr dort knapp 80 Meter weiter. Einsatzkräfte der Polizei stellten bei dem Fahrer ein Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von etwa 2,7 Prozent. Der Fahrer wurde festgenommen und für eine Blutentnahme in die Gefangenensammelstelle transportiert. In dem VW-Bus entdeckten die Beamten zwei Hunde, die in Obhut genommen wurden. Mitarbeiter der BVG zogen den VW-Bus aus den Gleisen. Die Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte geführt.

Baumschulenweg: Smart kracht in geparktes Auto - Fahrer verletzt

Unfall mit einem Smart in Baumschulenweg.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 1.20 Uhr ist in der Nacht zu Dienstag der Fahrer eines Smart an der Südostalleebrücke in Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) gegen einen geparkten Renault geprallt. Der Renault wurde dabei auf die Fahrbahn und der Smart auf den Fußweg der Brücke. geschleudert. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Nach knapp 45 Minuten war die Brücke wieder Richtung Neukölln befahrbar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Köpenick: Brand in Gemeinschaftsunterkunft ausgebrochen

In einem Flüchtlingsheim in Köpenick hat es gebrannt.

Foto: Morris Pudwell

In einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete an der Alfred-Randt-Straße in Köpenick ist am Montagabend Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist gegenwärtig unklar. Mehrere Bewohner wurden durch Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr gesichtet. Nach ersten Erkenntnissen sei aber niemand verletzt worden. Mehrere Container der modularen Bauweise wurden vollständig zerstört. Der Komplex ist ab sofort unbewohnbar.

Hunderte Menschen demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen

In Berlin sind am Montagabend erneut Hunderte Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. In Tegel habe eine Teilnehmerzahl „im unteren vierstelligen Bereich“ gegen die Infektionsschutzmaßnahmen demonstriert, sagte ein Polizeisprecher. Die Versammlung sei noch am Abend wieder beendet gewesen, bis auf einzelne Verstöße gegen die Auflagen sei sie weitgehend störungsfrei verlaufen. Eine weitere Versammlung fand im Bereich Unter den Linden in Mitte mit rund 1000 Teilnehmern statt – auch dort blieb es „weitestgehend ruhig“, sagte der Sprecher. Vielen weiteren Aufrufen im gesamten Stadtgebiet seien insgesamt nur wenige Menschen nachgekommen. In Köpenick bildeten etwa 30 Menschen eine Kette vor dem Rathaus. Die Initiative richtete sich gegen die unangemeldeten Demonstrationen von radikalisierten Impfgegnerinnen und Impfgegnern.