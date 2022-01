In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 31. Januar 2022.

Prenzlauer Berg: Straßenbahn und Auto stoßen zusammen

Wegen eines Straßenbahnunfalls in Prenzlauer Berg war der Verkehr der Tramlinie M2 am Mittag zeitweise eingestellt. Gegen 12.30 Uhr kollidierten auf der Prenzlauer Allee in Höhe der Danziger Straße ein Pkw mit einer Straßenbahn. Die beiden Insassinnen des Wagens seien in ein Krankenhaus gebracht worden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auch der Tramfahrer werde behandelt. Der Verkehr der M2 war bis zum Alexanderplatz zeitweise unterbrochen, wurde aber nach knapp einer halben Stunde wieder freigegeben.

Märkisch-Oderland: Transporter-Fahrer stirbt bei Unfall

Ein Transporter-Fahrer ist bei einem Unfall in Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen Autofahrer auf der L30 zwischen Krummensee und Altlandsberg den zerstörten Transporter an einem Baum vorgefunden haben. Der Fahrer soll nicht mehr ansprechbar gewesen sein. Rettungskräfte sollen noch versucht haben, den Mann zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Die Brandenburger Polizei ermittelt.

Schöneberg: Schwerer Unfall - Polizei leitet Verkehr ab

Auf der Kreuzung Martin-Luther-Straße / Kleiststraße in Schöneberg hat es am Montagvormittag einen schweren Unfall gegeben. Es kam in beiden Richtungen zu Verkehrseinschränkungen, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit. Der Verkehr wurde bereits an der Motzstraße abgeleitet. Der Bereich An der Urania Richtung Lützowufer war wegen der digitalisierten Unfallaufnahme der Polizei gesperrt. Es wurden mehrere Buslinien umgeleitet. Erst gegen 13.30 Uhr meldete die VIZ, die Unfallstelle sei geräumt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Verkehr wird bereits in #Schöneberg an der Motzstraße abgeleitet. Der Bereich An der Urania Richtung Lützowufer ist wegen der digitalisierten #Unfallaufnahme #gesperrt. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) January 31, 2022

Prenzlauer Berg: Polizei stoppt Raser - gefälschter Führerschein und Auto beschlagnahmt

Die Polizei hat am Sonntag in Prenzlauer Berg (Pankow) einen Autofahrer gestoppt, der sich zuvor mit zwei anderen Fahrern ein Rennen geliefert hat. Ein Zeuge, der stadtauswärts auf der Landsberger Allee fuhr, war auf das Rennen ab der Ferdinand-Schulze-Straße zwischen zwei Toyota und einen BMW aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Demnach verlor er zwei der Fahrzeuge bald aus den Augen, folgte aber dem dritten Auto, das bei hohem Tempo rücksichtslos gefahren sei und dabei auch rote Ampeln missachtet habe.

Polizisten konnten den 29 Jahre alten Fahrer an der Kreuzung Hoch- Ecke Wiesenstraße stoppen. In dem Auto saßen auch seine 30 Jahre Ehefrau und der einjährige Sohn. Die Beamten überprüften den Führerschein des Mannes. Dabei stellten sie den Angaben zufolge verschiedene Fälschungsmerkmale fest und beschlagnahmten daraufhin die Fahrerlaubnis. Auch das Auto wurde beschlagnahmt. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung ermittelt. Zudem werde ein Bericht an das zuständige Jugendamt übermittelt.

Schmöckwitz: Autofahrer fährt gegen Pkw, Häuser, Carport und Zaun

Ein Autofahrer hat am Sonntag in Schmöckwitz (Treptow-Köpenick) einen Unfall mit einem Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 55-Jährige gegen 10.30 Uhr seinen Pkw am Schmöckwitzer Damm mehrfach vor- und zurückgesetzt und dabei jeweils stark beschleunigt haben. Dabei habe er unter anderem zwei Autos, zwei Wohnhäuser sowie einen Carport und einen Zaun beschädigt. Nach eigener Aussage habe er Alkohol und Drogen konsumiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er auf einer Intensivstation behandelt wird. Laut Ermittlungen der Polizei hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen dauern an.

A100: Klimaaktivisten blockieren Autobahn in Berlin

In Berlin gab es wieder Blockadeaktionen von Aktivisten.

Foto: Jörg Krauthöfer / FFS

Klimaaktivisten haben am Montagmorgen die Autobahn A100 blockiert. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Morgenpost mitteilte, gab es Blockade-Aktionen an insgesamt vier Stellen. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Österreich: Junger Urlauber aus Berlin vor dem Erfrieren gerettet

Ein 21 Jahre alter Urlauber aus Berlin ist im Ötztal in Österreich vor dem Erfrieren gerettet worden. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei von seinem Vater und seiner Schwester in der Nacht zum Sonntag als vermisst gemeldet worden. Dank des Einsatzes von 35 Einsatzkräften sowie von Suchhunden und einer Drohne, mit deren Hilfe die Fußspuren des Vermissten geortet wurden, konnte er am späten Sonntag in einem völlig vereisten Tal nahe Sölden gefunden werden. „Er war durchnässt und unterkühlt“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Eine zweite Nacht hätte er in diesem Zustand nicht überlebt. Der junge Mann wurde in eine Klinik gebracht.

Hellersdorf: Auto erfasst Radfahrer

In Hellersdorf wurde ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt.

Foto: Peise

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Hellersdorf verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war der Radfahrer auf der Louis-Lewin-Straße in Richtung Forster Straße unterwegs, als er mit einem Mercedes-Fahrer zusammenstieß, der aus der Jänschwalder Straße kam. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Baumschulenweg: Motorrad mit Beiwagen kracht in Auto - Verletzte

Ein Fahrer eines Motorrads mit Beiwagen ist am Sonntag gegen 17.50 Uhr auf der Kreuzung Baumschulenstraße / Köpenicker Landstraße in Treptow-Köpenick in das Heck eines Auto gefahren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden der Motorradfahrer und die Beifahrerin vom Fahrzeug bzw aus dem Beiwagen geschleudert. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Sanitäter und Notärzte versorgten die Verletzten. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Pankow: Dach eines Einfamilienhauses brennt

In Karow brannte ein Haus.

Foto: Pudwell

Bei einem Einfamilienhaus in Karow (Pankow) hat das Dach gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war aus noch nicht bekannter Ursache am Montagmorgen in der Straße 73 ausgebrochen. Den Angaben zufolge stand das Dach auf etwa 80 Quadratmetern in Flammen. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Prenzlauer Berg: Feuerwehr löscht Kellerbrand

In Prenzlauer Berg brannte ein Keller.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr hat in der vergangenen Nacht einen Kellerbrand in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Kastaninenallee in Prenzlauer Berg (Pankow) gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwölf Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, zwei weitere wurden gerettet. Der Brand im Keller konnte schnell gelöscht werden. Zeitweise waren mehr als 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Adlershof, Reinickendorf und Mitte: Autos in Flammen

In Adlershof brannten Fahrzeuge.

Foto: Pudwell

Auf einem Parkplatz an der Albert-Einstein-Straße in Adlershof (Treptow-Köpenick) haben am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr ein Kleintransporter und ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen der Fahrzeuge nicht verhindern. Die Polizei ermittelt.

Auch in Reinickendorf brannten in der Nacht Autos. Ein Autofahrer bemerkte kurz vor Mitternacht an einem in der Deutschen Straße Ecke Residenzstraße abgestellten Pkw Flammen und alarmierte die Feuerwehr. Anschließend begann er, den Brand eigenständig mit einem Feuerlöscher zu löschen. Dabei stellte er in der Deutschen Straße einen weiteren brennenden Wagen fest. Diesen löschten die Feuerwehrleute. Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

In Mitte bemerkten Anwohner gegen 13.15 Uhr einen Brand an den Fahrradständern vor einem Hochhaus an der Fischerinsel und riefen die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, bei dem 14 Fahrräder und ein E-Scooter zum Teil vollständig zerstört wurden. Während der Löscharbeiten war die Fischerinsel zwischen dem Märkischen Ufer und der Mühlenstraße gesperrt.

Kreuzberg: Geldautomat angezündet

Unbekannte Täter zündeten am Montagmorgen in Kreuzberg einen Geldautomaten an. Gegen 5.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Schleiermacherstraße Flammen an dem in den Zaun eines Wohnhauses integrierten Automaten und alarmierte die Feuerwehr. Der Geldautomat wurde stark beschädigt. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde kein Geld entwendet.

Zehlendorf: Baum droht, auf ein Wohnhaus zu fallen

Ein Baum drohte, auf ein Haus zu stürzen.

Foto: Pudwell

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagabend nach Schlachtensee (Steglitz-Zehlendorf) ausgerückt. Nach dem Sturm drohte ein Baum auf ein Wohnhaus an der Niklasstraße zu fallen. Die Rüstgruppe war im Einsatz, um die Gefahr zu bannen. Einen ausführlichen Artikel über den Sturm in Berlin lesen Sie hier.