In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 31. Januar 2022.

Märkisch-Oderland: Transporter-Fahrer stirbt bei Unfall

Ein Transporter-Fahrer ist bei einem Unfall in Märkisch-Oderland ums Leben gekommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen Autofahrer auf der L30 der Krummenseestraße zwischen Krummensee und Altlandsberg den zerstörten Transporter an einem Baum vorgefunden haben. Der Fahrer soll nicht mehr ansprechbar gewesen sein. Rettungskräfte sollen noch versucht haben, den Mann zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Die Brandenburger Polizei ermittelt.

Hellersdorf: Auto erfasst Radfahrer

In Hellersdorf wurde ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt.

Foto: Peise

Ein Radfahrer ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Hellersdorf verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war der Radfahrer auf der Louis-Lewin-Straße in Richtung Forster Straße unterwegs, als er mit einem Mercedes-Fahrer zusammenstieß, der aus der Jänschwalder Straße kam. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Baumschulenweg: Motorrad mit Beiwagen kracht in Auto - Verletzte

Ein Fahrer eines Motorrads mit Beiwagen ist am Sonntag gegen 17.50 Uhr auf der Kreuzung Baumschulenstraße / Köpenicker Landstraße in Treptow-Köpenick in das Heck eines Auto gefahren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden der Motorradfahrer und die Beifahrerin vom Fahrzeug bzw aus dem Beiwagen geschleudert. Der Autofahrer sei unverletzt geblieben. Sanitäter und Notärzte versorgten die Verletzten. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Pankow: Einfamilienhaus brennt - Feuerwehr im Einsatz

In Karow brannte ein Haus.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht hat in Karow (Pankow) ein Einfamilienhaus im Dachbereich gebrannt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge schlugen die Flammen bereits aus dem Dach, als die Feuerwehrleute an der Straße "Straße 73" eintrafen. Etwa 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Flammen zu löschen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Prenzlauer Berg: Feuerwehr löscht Kellerbrand

In Prenzlauer Berg brannte ein Keller.

Foto: Pudwell

Die Feuerwehr hat in der vergangenen Nacht einen Kellerbrand in einem fünfgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Kastaninenallee in Prenzlauer Berg (Pankow) gelöscht. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwölf Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen, zwei weitere wurden gerettet. Der Brand im Keller konnte schnell gelöscht werden. Zeitweise waren mehr als 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Adlershof: Kleintransporter und Auto brennen aus

In Adlershof brannten Fahrzeuge.

Foto: Pudwell

Auf einem Parkplatz an der Albert-Einstein-Straße in Adlershof (Treptow-Köpenick) haben am Sonntagabend ein Kleintransporter und Auto gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Ausbrennen der Fahrzeuge nicht verhindern. Die Polizei ermittelt.

Zehlendorf: Baum droht, auf ein Wohnhaus zu fallen

Ein Baum drohte, auf ein Haus zu stürzen.

Foto: Pudwell

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagabend nach Schlachtensee (Steglitz-Zehlendorf) ausgerückt. Nach dem Sturm drohte ein Baum auf ein Wohnhaus an der Niklasstraße zu fallen. Die Rüstgruppe war im Einsatz, um die Gefahr zu bannen. Einen ausführlichen Artikel über den Sturm in Berlin lesen Sie hier.