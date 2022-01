In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 30. Januar 2022.

Neukölln: Mehrere Verletzte bei Streit in einer Bar

In der Nacht zum Sonntag gab es vor und in einer Bar an der Ecke Sonnenallee/Saalestraße in der Nähe vom S-Bahnhof Sonnenallee in Neukölln eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden einige davon verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelte und untersuchte Spuren vor Ort. Drei Gefangenentransporter wurden alarmiert, um sechs Tatverdächtige in Gewahrsam zu nehmen.

Berlin: Sturmtief sorgt für umstürzende Bäume

Das Sturmtief „Nadia“ hat in Berlin in der Nacht zum Sonntag für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Von Samstagabend bis Sonntagmorgen kamen rund 250 Einsätze zusammen. Probleme bereiteten demnach überwiegend umgestürzte Bäume auf Gehwegen und Fahrbahnen sowie die Sicherung loser Bauteile. Hier finden Sie unseren ausführlichen Bericht.

Neukölln: Auto überschlägt sich mit Fahrer und Fahrgast

Am frühen Morgen verlor der Fahrer eines Renault auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr damit gegen mehrere massive Poller und landete anschließend auf dem Dach. Der Mann soll als Uber-Fahrer unterwegs gewesen sein, gab dies gegenüber der Polizei aber nicht zu.

Zeugen hatten berichtet, dass unmittelbar nach dem Unfall eine Frau aus dem Wagen gestiegen und weggegangen sei, so die Polizei. Der 42 Jahre alte Fahrer sagte aus, ihm sei ein unbekanntes Fahrzeug entgegen gekommen, dem er habe ausweichen müssen. Andere Zeugen hätten das jedoch nicht bestätigen können. Der Fahrer habe laut Polizei zudem gesagt, die Frau sei seine Freundin, er könne nicht sagen, warum sie weggelaufen sei.

Die Frau kam wenig später. Sie stand unter Schock und musste behandelt werden. Den Beamten sagte sie, es habe sich um eine gewerbliche Fahrt gehandelt, die sie über eine App gebucht habe. Der Fahrer bestritt das jedoch. Ein Alkohol- und ein Drogentest verliefen negativ.

Foto: Pudwell

Beelitz: Fußgänger stirbt durch umstürzendes Wahlplakat

Ein Fußgänger ist in Beelitz von einem umstürzenden Wahlplakat schwer verletzt worden und wenig später gestorben. Das Plakat kippte am Samstagabend kurz nach 22.00 Uhr aus unbekannten Gründen auf den Mann, erklärte ein Sprecher des Polizeilichen Lagedienstes am Sonntagmorgen. Die „B.Z.“ (Online) berichtete zuerst.

Medienberichte über weitere Verletzte im Zusammenhang mit dem Plakat konnte der Lagedienst zunächst nicht bestätigen. „Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch“, sagte ein Sprecher. In der Nacht von Samstagabend auf Sonntagmorgen zog das Sturmtief „Nadia“ über Brandenburg und Berlin. Das Plakat war anlässlich der kommenden Landratswahlen in Potsdam-Mittelmark aufgestellt worden.