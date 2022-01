Friedrichshain: Zimmerdecke droht abzustürzen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 29. Januar 2022.

Neukölln: Großeinsatz gegen Kriminalität

Mit fast 20 Fahrzeugen rückten Mitarbeiter verschiedener Behörden am Freitagabend in Neukölln an. Mehr als 80 Vetreter von Landeskriminalamt, Zoll, Ordnungsamt und Polizei waren im Einsatz. In einem Lokal am Britzer Damm bediente eine positiv auf Corona getestete Person und brach damit die Quarantänebestimmungen. Andere festgestellte Delikte der nächtlichen Aktion waren:

Steuerhehlerei

drei Verstöße gegen das Tabaksteuergesetz

ein Verstoß gegen Schwarzarbeit

mehrere Verstöße gegen die Spielverordnung

ein Verstoß gegen den Glücksspielstaatsvertrag

drei Verstöße bei der Kassenführung

ein Verstoß gegen die Abgabenordnung

etwa 20 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz (Maskenverordnung,l Impfpflicht, Testpflicht, Anwesenheitsdokumentation)

Ein Wettbüro wurde geschlossen, weil kein Verantwortlicher anwesend war.

Neukölln: Auto überschlägt mit Fahrer und Fahrgast

Am frühen Morgen verlor der Fahrer eines Renault auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr damit gegen mehrere massive Poller und landete anschließend auf dem Dach. Der Mann soll als Uber-Fahrer unterwegs gewesen sein, gab dies gegenüber der Polizei aber nicht zu. Eine Frau, die abseits des Unfalls gefunden wurde, gab an, sie wäre in ein Uber-Fahrzeug eingestiegen und wollte gefahren werden. Als es zu dem Unfall kam, hätte der Mann sie plötzlich von der Unfallstelle weggeschickt. Das tat sie in ihrer Verwirrtheit und rief dabei Freunde an. Die wiederum alarmierten Rettungkräfte, die die Frau wenige Meter entfernt ausfindig machten und behandelten. Sie kam in ein Krankenhaus. Der vermeintliche Uber-Fahrer stand weder unter Drogen- noch Alkoholeinfluss.

Foto: Pudwell

Neukölln: Feuerwehr löscht brennendes Dämmmaterial

Kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Sonnabend wurde die Berliner Feuerwehr in die Fritz-Erler-Allee 190 in Neukölln gerufen. Dort brannte Dämmmaterial genau an einer Fassade. Das Gebäude ist eingerüstet. Die Dämmstoffe wurden unmittelbar am Hochaus gelagert. Es bildeten sich giftige Rauchgase. Brandstiftung wird vermutet.

Foto: Pudwell

Hellersdorf: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Foto: Thomas Peise

Gegen 19 Uhr kam es am Freitag auf der Kreuzung Zossener Straße / Alte Hellersdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. dabei wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Ersten Angaben zufolge befuhr ein VW-Fahrer die Zossener Straße in Richtung Michendorfer Straße, als dieser mit einer Fußgängerin zusammenstieß. Nach Informationen der Polizei musste die Frau von einem Notarzt erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden. Am PKW entstand ein Schaden an der Windschutzscheibe. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Mitte: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Radfahrer in Moabit (Mitte) ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, fuhr der 33 Jahre alte Radfahrer am Donnerstagabend nach Zeugenaussagen ohne Licht auf einem Fahrradstreifen der Siemensstraße, als ein 26 Jahre alter Fahrer aus seinem Lastwagen aussteigen wollte, den Radfahrer übersah und ihn mit seiner Tür traf. Der Mann wich nach links auf die Straße aus und wurde dabei von einem 42 Jahre alten Autofahrer erfasst. Der Radfahrer erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.

Pankow, Mitte und Reinickendorf: Menschen blockieren Straße

Aktivisten haben in Berlin zum dritten Mal in dieser Woche Straßen blockiert. Am Freitagvormittag gab es Protest-Aktionen in Pankow, Mitte und Reinickendorf. Autofahrer standen im Stau. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Potsdam: Handys im ICE gestohlen - Festnahme

Ein Mann hat am Freitag schlafende Reisende in einem ICE bestohlen. Wie die Bundespolizei am Nachmittag mitteilte, hatte ein Fahrgast gegen fünf Uhr zwischen den Bahnhöfen Brandenburg und Potsdam bemerkt, dass sein Smartphone entwendet worden war. Er habe daraufhin Reisende angesprochen, ob sie etwas bemerkt hätten. Gemeinsam mit einem weiteren Fahrgast, der zuvor einen jungen Mann in der Nähe des Sitzplatzes gesehen hatte, begab sich der 32-Jährige auf die Suche nach dem Tatverdächtigen.

Die Männer entdeckten den mutmaßlichen Dieb in einem anderen Wagen und stellten ihn zur Rede. Währenddessen wurde eine Frau wach, die feststellte, dass ihr Handy weg war. Die Reisenden fanden die Handys in unmittelbarer Nähe des Mannes innerhalb einer zusammengefalteten Zeitung. Sie hielten den 22-Jährigen daraufhin bis zum Halt des ICE am Potsdamer Hauptbahnhof fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des besonders schweren Diebstahls gegen den einschlägig polizeibekannten Mann eingeleitet.