In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 28. Januar 2022.

Friedrichshain: Zimmerdecke droht abzustürzen - Feuerwehr im Einsatz

In der Gubener Straße in Friedrichshain drohte am Donnerstag eine Zimmerdecke einer Wohnung im vierten Obergeschoss abzustürzen. Die Feuerwehr konnte die Decke im Hinterhaus eines Wohnhauses mit Bohlen und Metallstützen abstützen. Eine angeforderte Statikerin der Bauaufsicht klärte, wie weiter verfahren wird. An dem Haus finden derzeit Bauarbeiten statt.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Zoll und Polizei kontrollieren mehrere Lokale

Kontrolle einer Shishabar in der Kantstraße.

Foto: Morris Pudwell

Am Donnerstagabend bis in die Nacht hinein gab es einen Verbundeinsatz mehrerer Ordnungsbehörden (darunter der Zoll) im Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf. Es wurden ab ca. 19 Uhr mehrere Lokalitäten begangen, unter anderem eine Shishabar in der Kantstraße.

A12: Ein Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Auf der Bundesautobahn 12 ist der Fahrer eines Kleintransporters am Donnerstagabend schwer verletzt worden, als er auf einen Laster aufgefahren ist. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, ist der 41-jährige Fahrer des Kleintransporters aus bisher ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Müllrose und Frankfurt (Oder)-West ungebremst auf den Laster aufgefahren. Der 61-jährige Fahrer des Lasters blieb unverletzt.

