Temnitzquell. Unbekannte haben in der Nähe von Temnitzquell im Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen Traktor im Wert von 200.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Traktor nahe der Bundesautobahn 24 zwischen den Anschlussstellen Herzsprung und Neuruppin abgestellt worden. Die Täter kuppelten in der Nacht zum Mittwoch einen Anhänger vom Traktor ab und entwendeten das Fahrzeug. Die Polizei ermittelt und sucht nach dem Wagen.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-870312/3

