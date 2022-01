Auto stößt auf A9 mit Lkw zusammen: Ein Toter

Ein Autowrack liegt an der Unfallstelle auf der Autobahn 9 zwischen Klein Marzehns und Niemegk.

Niemegk. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw ist ein Autofahrer auf der Bundesautobahn 9 ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, landete der Mann nach der Kollision am frühen Mittwochabend zwischen Klein Marzehns und Niemegk (Landkreis Potsdam-Mittelmark) aus bisher noch ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn und wurde anschließend von mehreren Autos angefahren. Er starb noch am Unfallort, der Lasterfahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn war für ungefähr sieben Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. An dem Unfall waren nach Angaben der Polizei insgesamt 14 Menschen beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:220127-99-867655/3