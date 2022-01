Revaler Straße in Friedrichshain: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 27. Januar 2022.

Friedrichshain: Drei Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Friedrichshain sind drei Personen verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochabend aus bisher noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung in der Revaler Straße aus, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Informationen von vor Ort wurde ein Bewohner aus der Brandwohnung gerettet. Er wurde durch Rettungskräfte versorgt.

A100/A113: Mehr als eine Stunde Stau

Auf der A100/A113 muss am Donnerstagmorgen mit einer längeren Fahrzeit gerechnet werden, warnt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Grund sind Bauarbeiten hinter dem Tempelhofer Damm. Der Tunnel Ortsteil Britz musste gesperrt werden. "Zur Zeit mehr als 1 h Passierdauer!", twitterte die VIZ.

Auf der #A100/#A113 muss mit einer längeren Fahrzeit gerechnet werden wegen der #Bauarbeiten hinter dem Tempelhofer Damm. Zur Zeit mehr als 1 h Passierdauer!

Der #TunnelOrtsteilBritz musste #gesperrt werden! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) January 27, 2022

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Um kurz nach 7 Uhr wurde der Tunnel wieder geöffnet. Der Stau baute sich langsam ab.

A9: Auto stößt mit Lkw zusammen - ein Toter

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw ist ein Autofahrer auf der A9 ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, landete der Mann nach der Kollision am frühen Mittwochabend zwischen Klein Marzehns und Niemegk (Landkreis Potsdam-Mittelmark) aus bisher noch ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn und wurde anschließend von mehreren Autos angefahren. Er starb noch am Unfallort, der Lasterfahrer blieb unverletzt.

Die Autobahn war für ungefähr sieben Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. An dem Unfall waren nach Angaben der Polizei insgesamt 14 Menschen beteiligt.