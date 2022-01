Dealerbande in Berlin gefasst: 10 Kilo Cannabis und 68.000 Ecstasy-Pillen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 26. Januar 2022.

Blaulicht an einem Polizeiwagen (Symbolbild).

Spandau: 14-Jähriger flüchtet mit Opas Auto vor Polizei

In Spandau hat sich am Dienstag ein 14 Jahre alter Junge das Auto seines Großvaters genommen und ist damit durch die Stadt gefahren. Dann flüchtete er vor einer Verkehrskontrolle der Polizei, missachtete eine rote Ampel und rammte danach einen anderen Wagen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Jugendliche blieb unverletzt und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Doch er kam nicht weit, Polizeibeamte brachten 14-Jährigen zum Kindernotdienst.

Ein 14-Jähriger gestern im #Spandau:

❕fährt mit Opas Auto

❕flüchtet vor Kontrolle unserer 15.EHu

❕gefährdet sich & andere

❕ignoriert rote 🚦

❕rammt andere 🚗

❕beschädigt Opas 🚗

❕flüchtet zu Fuß.

Unsere Kolleg. blieben dran & brachten ihn zum Kindernotdienst.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 26, 2022