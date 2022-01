Dealerbande in Berlin gefasst: 10 Kilo Cannabis und 68.000 Ecstasy-Pillen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 25. Januar 2022.

Strausberg: 18-Jährigem bei Überfall die Kleidung geraubt

Ein unbekannter Täter hat einen 18-Jährigen in Strausberg (Märkisch-Oderland) überfallen, geschlagen und getreten und ihm seine Kleidung geklaut. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 18-Jährige am Montag in eine Straßenbahn einsteigen, als der Unbekannte ausstieg und ihn überfiel. Durch Tritte und Schläge erlitt der junge Mann Frakturen im Gesicht, er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die geraubte Kleidung hatte einen Wert von etwa 700 Euro.