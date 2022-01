In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 24. Januar 2022.

Hohenschönhausen: Polizei überwältigt aggressiven Unfallfahrer

Am Sonntagabend floh der Fahrer eines Audi A3 in Hohenschönhausen vor der Polizei. Dabei kam er auf dem Wartenberger Weg, kurz nach der Unterführung einer Bahnstrecke, nach rechts von der Fahrbahn ab und landete in einem steilen Straßengraben. Der über 100 Kilogramm schwere Mann attackierte sofort die Beamten und leistete heftigen Widerstand - selbst, als er schon am Boden lag. Später wurde er von Notfallsanitätern behandelt. Der Mann wurde zu einem Gefangenentransporter gebracht, wo er sich immer noch seiner Festnahme widersetzte. Er wurde in eine Gefangenensammelstelle verbracht, wo ihm Blut abgenommen wurde. Der große und schwere Mann wirkte benommen.

Die Polizei ermittelt auch, ob der Mann allein im Fahrzeug saß. Der Wagen wurde anschließend sichergestellt. Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Kreuzberg: Autofahrer verliert Kontrolle über Porsche

Ein Fahrer eines Porsche Targa 4S (Preis ab 148.000 Euro) hat in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Kreuzberg einen Unfall verursacht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Autofahrer auf dem Mehringdamm in Höhe der Obentrautstraße in einer leichten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Er soll zunächst gegen den Bordstein geprallt sein. Dabei lösten sich zwei Felgen auf der Fahrerseite. Danach soll der Porsche noch mehr als 100 Meter bis vor das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg geschleudert worden sein. Der Porsche kam dann ohne die beiden Räder auf der Fahrerseite auf der regennassen Straße zum Stehen.

Bei dem Unfall rissen die Räder des Porsche ab.

Foto: Pudwell

Grunewald: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei Nobel-Italiener

Vor einem Restaurant in Grunewald kam es zu einer Auseinandersetzung

Foto: Pudwell

Mehrere Personen sind am Sonnabend bei einem Nobel-Italiener an der Hagenstraße in Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) in Streit geraten. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Rheinsberg: Unbekannte legen Krähenfüße aus

Unbekannte haben Autofahrer im Norden Brandenburgs mit ausgelegten stacheligen Metallteilen, sogenannten Krähenfüßen, die Reifen zerstochen und sie dadurch gestoppt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend in einem Kreisverkehr zwischen Rheinsberg und Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin), wie ein Polizeisprecher sagte. Die Metallteile bohrten sich während der Fahrt in die Reifen, die daraufhin ihre Luft verloren.

Betroffen waren soweit bisher bekannt ein 62 Jahre alter Autofahrer aus der Region sowie ein 47-jähriger Mann aus Berlin mit seinem Wagen, die beide glücklicherweise mit ihren Fahrzeugen nicht ins Schleudern gerieten. Einen ähnlichen Vorfall habe es in der Region noch nicht gegeben, hieß es. Die Polizisten suchten die Straßen ab, fahnden aber bisher keine weiteren Krähenfüße.

Werder: 81-Jährige wird Opfer von Trickbetrug

Trickbetrüger haben von einer 81-Jährigen wertvollen Schmuck erbeutet. Ein unbekannter Anrufer hatte sich bei der Seniorin in Werder (Havel) im Landkreis Potsdam-Mittelmark gemeldet und eine fünfstellige Summe gefordert. Wie die Polizeidirektion West am Sonntag mitteilte, hatte der Anrufer angegeben, die Enkelin der 81-Jährigen habe ein Kind bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Die Polizei habe die Enkelin festgenommen. Sie könne nur gegen Zahlung des Geldbetrags aus der Haft entlassen werden.

Da die 81-Jährige nicht über eine solch hohe Summe verfügte, übergab sie einer angeblichen Gerichtsmitarbeiterin wertvollen Schmuck über den Gartenzaun.

Es sei eine bereits bekannte Betrugsmasche, teilte die Polizei mit. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen. Die angebliche Gerichtsmitarbeiterin sei etwa 50 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, habe eine korpulente Statur, ein rundes Gesicht und habe dunkelblonde, schulterlange glatte Haare mit Pony. Bei der Übergabe des Schmucks in einer Querstraße der Kemnitzer Chaussee sei sie mit einem dunkelblauem Parka und dunkler Hose bekleidet gewesen. Die Polizei bittet um Hinweise, wer Angaben zur unbekannten Täterin machen kann.