In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 23. Januar 2022.

Kreuzberg: Autofahrer verliert Kontrolle über Porsche

Ein Fahrer eines Porsche Targa 4S (Preis ab 148.000 Euro) hat gegen Mitternacht in Kreuzberg einen Unfall verursacht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Autofahrer auf dem Mehringdamm in Höhe der Obentrautstraße in einer leichten Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Er soll zunächst gegen den Bordstein geprallt sein. Danach soll der Porsche noch mehr als 100 Meter bis vor das Finanzamt Friedrichshain-Kreuzberg geschleudert worden sein. Der Porsche kam dann ohne Räder auf der Fahrerseite auf der regennassen Straße zum Stehen.

Neukölln: Unbekannte brechen in Apotheke ein

Unbekannte brachen in eine Neuköllner Apotheke ein.

Foto: Pudwell

Unbekannte sind in der vergangenen Nacht in eine Apotheke in Neukölln eingebrochen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen Anwohner gegen ein Uhr beobachtet haben, wie zwei Personen in die Apotheke an der Lenaustraße einstiegen. Sie hätten zunächst den Rollladen eines Fensters nach oben geschoben und dann die Scheibe eingeschlagen.

Die Unbekannten stiegen durch ein Fenster in die Apotheke.

Foto: Pudwell

Die Personen sollen sich nur wenige Minuten in der Apotheke aufgehalten haben und entfernten sich anschließend in Richtung Reuterstraße. Die Polizei suchte die Gegend ab, konnte die Männer aber nicht finden. Wie viel und was die Unbekannten aus der Apotheke entwendeten, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.

Grunewald: Verletzte nach Auseinandersetzung vor Restaurant

Vor einem Restaurant in Grunewald kam es zu einer Auseinandersetzung

Foto: Pudwell

Mehrere Personen sind am Sonnabend vor einem Restaurant an der Hagenstraße in Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) in Streit geraten. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen drei Personen verletzt worden sein. Warum es zum Streit kam, ist bislang unklar. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Kreuzberg: Zwei Keintransporter brennen

In Kreuzberg brannten zwei Fahrzeuge.

Foto: Pudwell

Erneut haben in der Nacht in Berlin Autos gebrannt. Dieses Mal standen zwei Kleintransporter an der Pücklerstraße in Kreuzberg in Flammen. Die Fahrzeuge wurden durch den Brand stark beschädigt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.