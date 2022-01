In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 22. Januar 2022.

Neukölln: Auto brennt in der High-Deck-Siedlung

Ein Auto hat am Sonnabendmorgen an der Joseph-Schmidt-Straße in der Neuköllner High-Deck-Siedlung gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Aufgrund der engen Bebauung der Siedlung konnte der Rauch zunächst nicht abziehen, sondern sammelte sich. Der Qualm zog in zahlreiche Wohnungsaufgänge. Ein Brandkommissariat ermittelt.

Hellersdorf: Feuerwehr löscht Kellerbrand

Die Feuerwehr löschte einen Kellerbrand in Hellersdorf.

Foto: Peise

Die Berliner Feuerwehr ist am Freitag gegen 23.40 Uhr zu einem Einsatz nach Hellersdorf ausgerückt. Dort brannte es in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Riesaer Straße. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen die Feuerwehrleute mehrere Brandstellen entdeckt haben, die vermutlich auf eine Brandstiftung hindeuten. Aufgrund der starken Verrauchung mussten mehrere Hausaufgänge belüftet werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit rund 45 Einsatzkräften vor Ort. Ein Brandkommissariat ermittelt zur Brandursache.